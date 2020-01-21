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У Дніпрі у квартирі вибухнула граната, є постраждалі

Новини » Суспільство     21.01.2020 - 23:02
У Дніпрі у квартирі вибухнула граната, є постраждалі
Ілюстративне фото (УНІАН)

Відкрито кримінальне провадження

У Дніпрі у квартирі вибухнула граната, в результаті вибуху постраждали двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Дніпропетровської області.

На місці вибуху невстановленого предмету працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Зазначається, що 19.25 до поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Софії Ковалевської в одній із квартир стався вибух.

Як встановили правоохоронці, попередньо вибухнув саморобний вибуховий пристрій. В результаті 18-річна дівчина та 32-річний чоловік отримали тілесні ушкодження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 264 Кримінального кодексу України (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів). Обставини події встановлюються.

РБК-Україна писало, що в Запоріжжі стріляли у власника одного з ресторанів. Між відвідувачем і співробітником закладу виник конфлікт, в який втрутився власник і випровадив буйного гостя.

Нагадаємо, у Запорізькому районі в селі Лежине в результаті вибуху гранати загинуло двоє чоловіків.

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