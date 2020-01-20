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Под Запорожьем в результате взрыва гранаты погибли двое людей

Новости » Происшествия     20.01.2020 - 14:58
Под Запорожьем в результате взрыва гранаты погибли двое людей
Иллюстративное фото (УНИАН)

Мужчины взорвали гранату во время распития спиртных напитков

В Запорожском районе в селе Лежине в результате взрыва гранаты погибли двое мужчин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.

Происшествие произошло вчера, 19 января около 10:30. Полицейские обнаружили труп хозяина квартиры, мужчины 1981 года рождения, и местного жителя 1981 года рождения с осколочными ранениями тела.

Полицейские провели осмотр и изъяли металлические осколки корпуса гранаты "Ф-1", рычаг подрывника и другие вещественные доказательства. Изъятое направлено на проведение исследования в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Правоохранители установили, что во время употребления спиртных напитков и в результате неосторожного обращения с боеприпасом произошел взрыв. В результате которого оба мужчины скончались на месте происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией "несчастный случай". Продолжается досудебное исследование.

РБК-Украина писало, что в Харькове правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату на местном предприятии, где работал.

Ранее в одном из общежитий в Одессе во время бытового конфликта произошел взрыв гранаты, в результате которого пострадали трое людей.

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