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В Днепре и Кривом Роге во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов

Фото: В Днепре и Кривом Роге слышали звуки взрывов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Днепре и Кривом Роге слышали звуки взрывов. В городах выли сирены, информируя местных жителей о воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Днепр оперативный".

Системы оповещения сработали около 02:08 часов 25 августа.

"В пригороде Днепра был слышен взрыв", - указали местные СМИ.

"В Кривом Роге также слышны взрывы. Очень шумно",- добавили в Telegram-канале.

Стоит отметить, что как только объявляют воздушную тревогу, необходимо немедленно пройти в криття и находиться там до сигнала об отбое ракетной опасности.

Напомним, 24 августа российские войска нанесли ракетный удар по военной инфраструктуре в Миргороде Полтавской области.

Враг также обстрелял Шепетовский район Хмельницкой области и из артиллерии атаковал город Дергачи в Харьковской области.

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ДнепрКривой РогВойна России против Украины