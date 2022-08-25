В Днепре и Кривом Роге во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов

В Днепре и Кривом Роге слышали звуки взрывов. В городах выли сирены, информируя местных жителей о воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Днепр оперативный".
Системы оповещения сработали около 02:08 часов 25 августа.
"В пригороде Днепра был слышен взрыв", - указали местные СМИ.
"В Кривом Роге также слышны взрывы. Очень шумно",- добавили в Telegram-канале.
Стоит отметить, что как только объявляют воздушную тревогу, необходимо немедленно пройти в криття и находиться там до сигнала об отбое ракетной опасности.
Напомним, 24 августа российские войска нанесли ракетный удар по военной инфраструктуре в Миргороде Полтавской области.
Враг также обстрелял Шепетовский район Хмельницкой области и из артиллерии атаковал город Дергачи в Харьковской области.
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