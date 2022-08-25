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У Дніпрі та Кривому Розі під час повітряної тривоги чули звуки вибухів

Фото: У Дніпрі та Кривому Розі чули звуки вибухів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Дніпрі та Кривому Розі чули звуки вибухів. У містах вили сирени, інформуючи місцевих жителів щодо повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Днепр оперативный".

Системи оповіщення спрацювали близько 02:08 години 25 серпня.

"У передмісті Дніпра було чути вибух", - вказали місцеві ЗМІ.

"У Кривому Розі також чутно вибухи. Дуже шумно", - зазначили у Telegram-каналі.

Глава ОВА Олександр Вілкул поінформував, що було кілька прильотів РСЗВ "Торнадо-С" у Металургійному районі міста касетними БК.

"Працюють всі служби. Дуже уважно дивимося під ноги - можуть бути боєприпаси, що не розірвалися. При виявленні - відразу дзвонимо 101 і 102", - додав посадовець.

Варто зазначити, що як тільки оголошують повітряну тривогу, необхіно негайно пройти в криття й перебувати там до сигналу про відбій ракетної небезпеки.

Нагадаємо, 24 серпня російські війська завдали ракетного удару по військовій інфраструктурі в Миргороді Полтавської області.

Ворог також обстріляв Шепетівський район Хмельницької області та з артилерії атакував місто Дергачі в Харківській області.

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