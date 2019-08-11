В Днепре грузовик столкнулся со "скорой", есть пострадавшие

Фото: на месте ДТП со "скорой" в Днепре (dp.npu.gov.ua)

Пострадали 5 пассажиров "скорой"

В Днепре вечером субботы, 10 августа, в результате столкновения грузовика с автомобилем скорой помощи пострадали 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции города.

По предварительным данным правоохранителей, водитель грузовика Mercedes-Benz пересекая на зеленый свет перекресток ул. Байкальской и ул. Академика Образцова допустил столкновение со "скорой", которая двигалась на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и сигнализацией.

Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пятеро пассажиров автомобиля скорой помощи. Среди пострадавших 4 женщины. Все были госпитализированы в городскую больницу.

"Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами)", - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Азербайджане в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика и микроавтобуса пострадали 19 человек. Среди пострадавших - один ребенок, его госпитализировали для ампутации руки.

РБК-Украина писало, что в Станице Луганской, что в Луганской области, произошло столкновения грузовика и микроавтобуса. В результате инцидента пострадали 8 человек. Столкновение произошло из-за того, что водитель грузовика выехал на встречную полосу.