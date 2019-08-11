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У Дніпрі вантажівка зіткнулася зі "швидкою", є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    11.08.2019 - 11:47
У Дніпрі вантажівка зіткнулася зі "швидкою", є постраждалі
Фото: на місці ДТП зі "швидкою" в Дніпрі (dp.npu.gov.ua)

Постраждали 5 пасажирів "швидкої"

У Дніпрі ввечері суботи, 10 серпня, в результаті зіткнення вантажівки з автомобілем швидкої допомоги постраждали 5 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції міста.

За попередніми даними правоохоронців, водій вантажівки Mercedes-Benz перетинаючи на зелене світло перехрестя вул. Байкальської та вул. Академіка Образцова допустив зіткнення зі "швидкою", яка рухалася на червоний сигнал світлофору з увімкненими проблисковими маячками та сигналізацією.

Зазначається, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали п'ятеро пасажирів автомобіля швидкої допомоги. Серед постраждалих - 4 жінки. Всі були госпіталізовані до міської лікарні.

"Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)", - додали в поліції.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Азербайджані в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю вантажівки та мікроавтобусу постраждали 19 осіб. Серед постраждалих - одна дитина, її було госпіталізовано для ампутації руки.

Також РБК-Україна писало, що у Станиці Луганській, що в Луганській області, сталося зіткнення вантажівки та мікроавтобусу. В результаті інциденту постраждали 8 осіб. Зіткнення сталося через те, що водій вантажівки виїхав на зустрічну смугу.

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