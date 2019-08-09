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Возле Станицы Луганской столкнулись фура и микроавтобус, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    09.08.2019 - 14:57
Возле Станицы Луганской столкнулись фура и микроавтобус, есть пострадавшие
Фото: место происшествия (facebook.com/csomvd)

В результате ДТП пострадали 8 человек

В Луганской области возле Станицы Луганской на трассе столкнулись фура и микроавтобус, в результате чего пострадали восемь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию

По предварительной информации, водитель фуры Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Renault. 

Отмечается, что микроавтобусом перевозили пассажиров из Станицы Луганской в Северодонецк. В результате аварии семеро пассажиров Renault и водитель фуры получили телесные повреждения.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 20 июля в Харьковской области произошло ДТП с участием автомобиля полиции. Экипаж в составе двух сотрудников полиции, который ехал на вызов с включенными проблесковыми маячками. Навстречу ему из Харькова по автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" двигался автомобиль Ford, который не пропустил полицейский автомобиль, в результате чего произошло лобовое столкновение.

Кроме того,  в Черновицкой области произошла авария с микроавтобусом - машина съехала на обочину и перевернулась. Травмы получила 8-летняя девочка. 

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