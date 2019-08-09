Возле Станицы Луганской столкнулись фура и микроавтобус, есть пострадавшие

Фото: место происшествия (facebook.com/csomvd)

В результате ДТП пострадали 8 человек

В Луганской области возле Станицы Луганской на трассе столкнулись фура и микроавтобус, в результате чего пострадали восемь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

По предварительной информации, водитель фуры Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Renault.

Отмечается, что микроавтобусом перевозили пассажиров из Станицы Луганской в Северодонецк. В результате аварии семеро пассажиров Renault и водитель фуры получили телесные повреждения.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 20 июля в Харьковской области произошло ДТП с участием автомобиля полиции. Экипаж в составе двух сотрудников полиции, который ехал на вызов с включенными проблесковыми маячками. Навстречу ему из Харькова по автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" двигался автомобиль Ford, который не пропустил полицейский автомобиль, в результате чего произошло лобовое столкновение.

Кроме того, в Черновицкой области произошла авария с микроавтобусом - машина съехала на обочину и перевернулась. Травмы получила 8-летняя девочка.