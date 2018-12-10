В Днепре горела больница, спасатели эвакуировали 20 человек

Фото: пожар в больнице в Днепре (ГСЧС)

Пожар в клинике в Днепре ликвидировали, информации о пострадавших нет

В Днепре утром в понедельник 10 декабря, произошел пожар в больнице на улице Батумская Индустриального района города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что информация о пожаре местным спасателям поступила в

9:18. На месте происшествия спасатели установили, что пожар возник в коридоре на первом этаже трехэтажного здания.

"Спасателями совместно с сотрудниками медицинского учреждения были выведены в безопасную зону 20 человек. Огнем поврежден электрический кабель длиной 4 м погонных. В 9:35 огонь был локализован и в 9:57 - ликвидирован", - отметили в пресс-службе ГСЧС.

Информации о пострадавших в результате пожара нет. К ликвидации пожара были привлечены 18 спасателей и 5 спецмашин.

Напомним, в течение прошлой недели на пожарах в Украине погибли 70 человек. Всего за этот период ГСЧС зареєстровала почти 1,5 тыс. чрезвычайных событий, на которых спасателям удалось спасти 48 человек.

Добавим, 21 ноября во Львове произошел пожар в областной клинической больнице медицинского института на улице Черниговской, 7. По факту пожара полиция открыла уголовное производство.