На пожарах в Украине за неделю погибли 70 человек, - ГСЧС

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В течение недели на водных объектах погиб 1 человек

На пожарах в Украине за неделю, с 26 ноября по 2 декабря 2018 года, погибли 70 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, за указанный период в Украине было зарегистрировано почти 1,5 тыс. чрезвычайных событий, на которых спасателям удалось спасти 48 человек.

"Ликвидированы 1 187 пожаров, спасены на пожарах 46 человек и не допущено уничтожение огнем 554 здания и 38 ед. техники. На пожарах погибли 70 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 9,8 млн гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что за неделю пиротехники ГСЧС обнаружили и уничтожили 924 взрывоопасных предмета времен прошлых войн.

Также, по данным ГСЧС, в течение недели на водных объектах погиб 1 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкасской области из-за пожара в школе эвакуировали 400 детей, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Также сообщалось, что в Киеве утром 29 ноября произошел пожар в здании Министерства финансов Украины на Подоле.