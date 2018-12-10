У Дніпрі горіла лікарня, рятувальники евакуювали 20 людей

Фото: пожежа у лікарні в Дніпрі (ДСНС)

Пожежу в клініці у Дніпрі ліквідували, інформації про потерпілих немає

У Дніпрі зранку в понеділок 10 грудня, сталась пожежа у лікарні на вулиці Батумська Індустріального району міста. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Заначається, що інформація про пожежу місцевим рятувальникам надійшла о

9:18. На місці події рятувальники встановили, що пожежа виникла в коридорі на першому поверсі триповерхової будівлі.

"Рятувальниками спільно з співробітниками медичного закладу виведено до безпечної зони 20 осіб. Вогнем пошкоджено електричний кабель довжиною 4 м погонних. О 9:35 вогонь було локалізовано та о 9:57 - ліквідовано", - зазначили в прес-службі ДСНС.

Інформації про потерпілих внаслідок пожежі немає. До ліквідації пожежі були залучено 18 рятувальників та 5 спецмашин.

Нагадаємо, протягом минулого тижня на пожежах в Україні загинули 70 людей. Загалом за цей період ДСНС зареєстровала майже 1,5 тис. надзвичайних подій, на яких рятувальникам вдалося врятувати 48 осіб.

Додамо, 21 листопада у Львові сталась пожежа в обласній клінічній лікарні медичного інституту на вулиці Чернігівській, 7. За фактом пожежі поліція відкрила кримінальне провадження.