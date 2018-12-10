ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Дніпрі горіла лікарня, рятувальники евакуювали 20 людей

Новини » Надзвичайні події    10.12.2018 - 15:19
У Дніпрі горіла лікарня, рятувальники евакуювали 20 людей
Фото: пожежа у лікарні в Дніпрі (ДСНС)

Пожежу в клініці у Дніпрі ліквідували, інформації про потерпілих немає

У Дніпрі зранку в понеділок 10 грудня, сталась пожежа у лікарні  на вулиці Батумська Індустріального району міста. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Заначається, що інформація про  пожежу місцевим рятувальникам надійшла о
9:18. На місці події рятувальники встановили, що пожежа виникла в коридорі на першому поверсі триповерхової будівлі.

"Рятувальниками спільно з співробітниками медичного закладу виведено до безпечної зони 20 осіб. Вогнем пошкоджено електричний кабель довжиною 4 м погонних. О 9:35 вогонь було локалізовано та о 9:57 - ліквідовано", - зазначили в прес-службі ДСНС.

Інформації про потерпілих внаслідок пожежі немає. До ліквідації пожежі були залучено 18 рятувальників та 5 спецмашин.

Нагадаємо, протягом минулого тижня на пожежах в Україні загинули 70 людей. Загалом за цей період ДСНС зареєстровала майже 1,5 тис. надзвичайних подій, на яких рятувальникам вдалося врятувати 48 осіб.

Додамо, 21 листопада у Львові сталась пожежа в обласній клінічній лікарні медичного інституту на вулиці Чернігівській, 7. За фактом пожежі поліція відкрила кримінальне провадження. 

У Дніпрі поліція перевіряє інформацію про мінування вокзалів та метро У Києві сталася пожежа в будівлі Мінфіну
Новини України ФК Дніпропожежабольница
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся