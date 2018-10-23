У Дніпрі блокували нелегальну реалізацію наркомістких препаратів

Фото: вилучені препарати (facebook.com/SecurSerUkraine)

За даним фактом розпочате кримінальне провадження

У Дніпрі співробітники Служби безпеки України блокували нелегальну реалізацію наркомістких препаратів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення СБУ у Facebook.

Повідомляється, що правоохоронці блокували у Дніпрі масштабну нелегальну торгівлю наркомісткими фальсифікованими препаратами, яку зловмисники налагодили через кілька аптек.

Повідомляється, що вказані препарати містять псевдоефедрин гідрохлорид, який віднесений до прекурсорів і офіційно не ввозяться в Україну.

"За попередньою інформацією обсяг незаконно реалізованих препаратів тільки з однієї "точки" становив понад один мільйон гривень щомісяця", - йдеться у повідомленні.

Фото: вилучені препарати (facebook.com/SecurSerUkraine)

Як зазначається, за даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305, ч. 1 ст. 321-1 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одеській області правоохоронці вилучили у мешканця Болграда близько 40 кг наркотиків. Також повідомлялося, що у Харківській області вилучили майже 15 кілограмів канабісу.