Днепр закрывают на въезд, а Коломойский проиграл в Верховном суде Великобритании: новости за 7 апреля

Украина находится на пороге пика коронавирусной болезни, Днепр закрывают на въезд для транспорта из других областей, Игорь Коломойский проиграл в Верховном суде Великобритании по делу ПриватБанка. Подробнее о том, что произошло во вторник, 7 апреля, - в материале РБК-Украина
Коронавирус в Украине и в мире
Коломойский проиграл в Верховном суде Великобритании по делу ПриватБанка
Верховный суд Соединенного Королевства отказал в удовлетворении ходатайств, поданных Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым о разрешении обжаловать решение Апелляционного суда от октября 2019 года по делу "ПриватБанка". Об этом сообщает пресс-служба банка.
Верховный суд также обязал Коломойского, Боголюбова и компании возместить расходы, понесенные "ПриватБанком" в связи с их неудачными ходатайствами, сообщили в пресс-службе.
Площадь пожара в Чернобыльской зоне увеличилась в три раза
По состоянию на вторую половину дня 7 апреля площадь пожара в Чернобыльской зоне увеличилась в три раза по сравнению тем, что наблюдалось утром. Об этом говорится в сообщении управления ГСЧС в Киевской области.
Сообщается, что по состоянию на утро 7 апреля на территории Котовского лесничества Зоны отчуждения и обязательного отселения наблюдался пожар травяного настила и лесной подстилки на площади более 10 гектаров.
Стала известна дата открытия нового корпуса "Охматдета"
Новый корпус детской специализированной больницы "Охматдет" откроют 1 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Владимира Зеленского. Глава государства напомнил, что 1 апреля в новом корпусе закончили основные строительные работы, осталось укомплектовать и подключить медицинское оборудование.
Напомним, строительство нового корпуса больницы началось еще в 2011 году, однако в 2013 было остановлено. После трехлетнего перерыва работы возобновились в 2016 году, и в 2018 был открыт первый комплекс больницы.
На Донбассе под обстрел попала съемочная группа одного из каналов
На Донбассе под обстрел попал автомобиль съемочной группы телеканала "Украина". Снаряд разорвался в метре от автомобиля журналистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook корреспондента Александра Махова.
По его словам, боевики целеноправленно обстреляли автомобиль с журналистами телеканала "Украина".