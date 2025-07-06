З Днем ВМСУ-2025: теплі побажання військовим морякам у листівках та привітаннях

6 липня відзначається День Військово-Морських Сил України, який святкується щороку у першу неділю липня. У це урочисте свято треба обов'язково привітати наших захисників, що служать у ВМС.

Привітання з Днем ВМСУ 2025

Вітаю з Днем Військово-Морських Сил України! Нехай кожен день дарує силу, наснагу й мир у душі. Бажаю, щоб доля була прихильною, а море - спокійним. Ваш подвиг - гордість для всієї нації!

У це професійне свято дякую вам за мужність і самовідданість. Нехай штиль буде не тільки на воді, а й у серці. Нехай любов близьких завжди зігріває вас, де б ви не були. Бажаю здоров’я, витримки та віри в Перемогу!

Зі святом, мужні захисники українського моря! Нехай море буде вам другом, а ворог - безсилим. Бажаю, щоб кожен похід завершувався успішно, а кожне повернення було радісним. Ваші вчинки - це приклад хоробрості та честі. Хай ангел-охоронець пливе поруч із вами!

Привітання з Днем ВМСУ (фото: "Радіо Люкс")

Від усього серця вітаю вас із Днем Військово-Морських Сил! Ви - герої, що стоять на захисті української незалежності з моря. Бажаю незламної віри, сталевої витримки і справжнього людського тепла. Нехай сила флоту зміцнює силу духу. Слава вам і Слава Україні!

З Днем флоту! Нехай хвилі життя будуть м’якими, а береги - завжди на горизонті. Ваша служба - приклад для всіх поколінь. Дякуємо за мир, який ви захищаєте!

Хай ніколи не зраджує віра у свою силу й у власну країну. Нехай ваші будні будуть мирними, а перемоги - блискавичними. Нехай море приносить лише спокій і натхнення. Зі святом, морські захисники!

Листівка-привітання з Днем ВМСУ (фото: "Радіо Люкс")

Нехай кожен новий день починається з надії, а закінчується гордістю за зроблене. Бажаю витримки, сили духу й справжнього братерства. Нехай український прапор завжди майорить над спокійними водами. І нехай флот завжди буде непереможним!

Щиро вітаю з Днем Військово-Морських Сил України! Ви - опора морських кордонів і гордість української армії. Нехай служба буде легкою, а шлях додому - завжди коротким. Хай хвилі життя несуть лише добрі новини. Дякуємо за вашу сміливість і вірність!

Зі святом мужності, гідності та сили - Днем Військово-Морських Сил! Нехай ваше серце буде міцним, як броня, а дух - незламним, як хвиля в шторм. Бажаю впевнених кроків і точного курсу в житті. Хай ваша доблесть буде винагороджена шаною і миром. Нехай доля береже вас завжди!

Вітаю з Днем флоту України! Нехай удача завжди буде з вами, а шторм - обходить стороною. Нехай ваші мрії здійснюються так само впевнено, як ви тримаєте курс. Служба хай буде благородною і безпечною. Мирного неба, спокійного моря і великого людського щастя!

Листівка з Днем ВМСУ (фото: "Радіо Люкс")

***

Зі святом, доблесні солдати,

Що в морі боронять наш край!

Хай вам життя дарує свято,

І обіймає рідний гай.

Хай хвилі ніжно колихають,

А вітер шепче про любов.

І кожен день оберігає

З небес Господній янгол знов!

***

Хай не буде перешкодою качка,

І не збиває вітер з ніг.

Будь сміливим, сильним, адже інакше

Ти моряком би стати не зміг.

***

Шанує країна сьогодні

Тих, хто серце морю віддав,

Тих, хто сміливо, безкорисливо

З вод морських захищає Вітчизну!

Вітаємо від душі,

Дорогі моряки!

І нехай у важкі хвилини

Буде вітер вам попутним.

Нехай світить вам завжди

В небі щаслива зірка!

Листівка з Днем ВМСУ (фото: "Прямий")