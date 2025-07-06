С Днем ВМСУ-2025: теплые пожелания военным морякам в открытках и поздравлениях

6 июля отмечается День Военно-Морских Сил Украины, который празднуется ежегодно в первое воскресенье июля. В этот торжественный праздник надо обязательно поздравить наших защитников, которые служат в ВМС.

Поздравления с Днем ВМСУ 2025

Поздравляю с Днем Военно-Морских Сил Украины! Пусть каждый день дарит силу, воодушевление и мир в душе. Желаю, чтобы судьба была благосклонна, а море - спокойным. Ваш подвиг - гордость для всей нации!

В этот профессиональный праздник благодарю вас за мужество и самоотверженность. Пусть штиль будет не только на воде, но и в сердце. Пусть любовь близких всегда согревает вас, где бы вы ни были. Желаю здоровья, выдержки и веры в Победу!

С праздником, мужественные защитники украинского моря! Пусть море будет вам другом, а враг - бессильным. Желаю, чтобы каждый поход завершался успешно, а каждое возвращение было радостным. Ваши поступки - это пример храбрости и чести. Пусть ангел-хранитель плывет рядом с вами!

Поздравление с Днем ВМСУ (фото: "Радио Люкс")

От всего сердца поздравляю вас с Днем Военно-Морских Сил! Вы - герои, стоящие на защите украинской независимости с моря. Желаю несокрушимой веры, стальной выдержки и настоящего человеческого тепла. Пусть сила флота укрепляет силу духа. Слава вам и Слава Украине!

С Днем флота! Пусть волны жизни будут мягкими, а берега - всегда на горизонте. Ваша служба - пример для всех поколений. Спасибо за мир, который вы защищаете!

Пусть никогда не изменяет вера в свою силу и в собственную страну. Пусть ваши будни будут мирными, а победы - молниеносными. Пусть море приносит только спокойствие и вдохновение. С праздником, морские защитники!

Открытка-поздравление с Днем ВМСУ (фото: "Радио Люкс")

Пусть каждый новый день начинается с надежды, а заканчивается гордостью за сделанное. Желаю выдержки, силы духа и настоящего братства. Пусть украинский флаг всегда развевается над спокойными водами. И пусть флот всегда будет непобедимым!

Искренне поздравляю с Днем Военно-Морских Сил Украины! Вы - опора морских границ и гордость украинской армии. Пусть служба будет легкой, а путь домой - всегда коротким. Пусть волны жизни несут только хорошие новости. Спасибо за вашу смелость и верность!

С праздником мужества, достоинства и силы - Днем Военно-Морских Сил! Пусть ваше сердце будет крепким, как броня, а дух - несокрушимым, как волна в шторм. Желаю уверенных шагов и точного курса в жизни. Пусть ваша доблесть будет вознаграждена почетом и миром. Пусть судьба бережет вас всегда!

Поздравляю с Днем флота Украины! Пусть удача всегда будет с вами, а шторм - обходит стороной. Пусть ваши мечты осуществляются так же уверенно, как вы держите курс. Служба пусть будет благородной и безопасной. Мирного неба, спокойного моря и большого человеческого счастья!

Открытка с Днем ВМСУ (фото: "Радио Люкс")

***

Зі святом, доблесні солдати,

Що в морі боронять наш край!

Хай вам життя дарує свято,

І обіймає рідний гай.

Хай хвилі ніжно колихають,

А вітер шепче про любов.

І кожен день оберігає

З небес Господній янгол знов!

***

Хай не буде перешкодою качка,

І не збиває вітер з ніг.

Будь сміливим, сильним, адже інакше

Ти моряком би стати не зміг.

***

Шанує країна сьогодні

Тих, хто серце морю віддав,

Тих, хто сміливо, безкорисливо

З вод морських захищає Вітчизну!

Вітаємо від душі,

Дорогі моряки!

І нехай у важкі хвилини

Буде вітер вам попутним.

Нехай світить вам завжди

В небі щаслива зірка!

Открытка с Днем ВМСУ (фото: "Прямой")