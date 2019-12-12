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Днем тепло, а ночью заморозки: какой будет погода сегодня

Новости » Общество     12.12.2019 - 08:00
Днем тепло, а ночью заморозки: какой будет погода сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине удерживается тепло

Погода в Украине 12 декабря: днем переменная облачность во всех областях, а ночью ожидаются небольшие заморозки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных областях переменная облачность. Днем ожидается +2+4, а ночью -1+2. В северных областях без осадков, днем +2+4, а ночью +1+3.

Днем тепло, а ночью заморозки: какой будет погода сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины днем ожидается +2+4, а ночью -1+2. В центральный областях днем +2+5, а ночью -1+3. На юге страны днем +2+6, а ночью 0+4.

Прогноз в Киеве

Синоптики отмечают, что в столице сегодня днем +3+5, а ночью +1+3.

Днем тепло, а ночью заморозки: какой будет погода сегодня

Напомним, ранее сообщалось, что в четверг осадки снова отступят, но температура воздуха продолжит снижаться. Так, средние показатели будут колебаться от +1 до +5, на юге местами до +6.

РБК-Украина сообщало, что средняя месячная температура в декабре 2019 года в Украине составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму - до 3 градусов тепла, что близко к средних многолетних значений.

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