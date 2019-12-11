В Украину идет похолодание: какой будет погода сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях дожди

Погода в Украине 11 декабря ухудшилась, пасмурно и дожди в западных областях. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня во всех областях облачно. В частности, в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях дожди. Днем на западе страны -1+4, а ночью ожидается -1+2. В восточных областях днем +1+4, а ночью +1+3.

На севере страны без дождей, днем +2+4, а ночью +1+3, когда на юге днем +3+8, а ночью +1+6. В центральных областях днем +1+3, а ночью +1+3.

Прогноз в Киеве

Сегодня в столице облачно. Днем +1+3, а ночью +1+3.

Синоптики сообщали, что ближе к концу этой недели в Украине выпадет снег и похолодает.

В частности, в четверг осадки снова отступят, но температура воздуха продолжит снижаться. Так, средние показатели будут колебаться от +1 до +5, на юге местами до +6.