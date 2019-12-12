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Вдень тепло, а вночі заморозки: якою буде погода сьогодні

Новини » Суспільство     12.12.2019 - 08:00
Вдень тепло, а вночі заморозки: якою буде погода сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні утримується тепло

Погода в Україні 12 грудня: вдень мінлива хмарність у всіх областях, а вночі очікуються невеликі заморозки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У західних областях мінлива хмарність. Вдень очікується +2+4, а вночі -1+2. У північних областях теж без опадів, вдень +2+4, а вночі +1+3.

Вдень тепло, а вночі заморозки: якою буде погода сьогодні

За даними синоптиків, на сході України вдень очікується +2+4, а вночі -1+2. У центральний областях вдень +2+5, а вночі -1+3. На півдні країни вдень +2+6, а вночі 0+4.

Прогноз у Києві

Синоптики зазначають, що у столиці сьогодні вдень +3+5, а вночі +1+3.

Вдень тепло, а вночі заморозки: якою буде погода сьогодні

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у четвер опади знову відступлять, але температура повітря продовжить знижуватися. Так, середні показники коливатимуться від +1 до +5, на півдні подекуди до +6.

Також РБК-Україна повідомляло, що середня місячна температура у грудні 2019 року в Україні складе від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, в Криму - до 3 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень.

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