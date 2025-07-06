З Днем ППО: щирі привітання захисникам неба у листівках та теплих побажаннях

День військ ППО ЗСУ за традицією відзначають щороку у першу неділю липня, у 2025 році це - 6 липня. У це свято особливо важливо привітати усіх захисників нашого неба, які зараз дають відсіч ворожим ракетам та дронам, що щодня летять на українські міста.

РБК-Україна підготувало теплі привітання для усіх, хто зараз стоїть на варті нашого неба.

Привітання з Днем військ протиповітряної оборони ЗСУ

Вітаю з Днем військ протиповітряної оборони! Ваші очі й руки - наш головний захист від ворожих ракет і дронів. Дякую за пильність і блискавичну реакцію. Мирного неба та міцної підтримки побратимів!

Ви - незламна стіна між ворогом і миром. Завдяки вам наші міста, будинки й життя не знищуються з неба. Нехай техніка не підводить, а ціль завжди буде знищена з першого пострілу. Дякуємо за кожну збиту ракету!

Зі святом, герої ППО! Ви стоїте на варті нашого неба без страху й відпочинку. Нехай ваше служіння буде безпечним, а серце - спокійним. Низький уклін за кожну ніч і кожну ціль, знищену задля нашого життя.

Листівка з Днем ППО (зображення: Pinterest)

Ваш героїзм - це щоденна реальність, не прикрашена пафосом. Ви перетворюєте небо з небезпеки на спокій. Бажаю, щоб у кожному бою ви мали перевагу і перемогу. Зі святом, зенітники України!

Зенітники - справжні майстри точного удару! Ваші навички щодня рятують сотні життів. Хай командування цінує, а техніка працює без збоїв. Ви - гордість сучасної армії. З Днем ППО України!

Ваша праця часто невидима, але надзвичайно важлива. Без вас ворог мав би перевагу в небі, але ви це не дозволяєте. Бажаю витримки, міцного здоров’я та бойового духу. Слава зенітникам! Зі святом!

Листівка-привітання з Днем ППО (зображення: Pinterest)

Ви не даєте ворогу шансів наблизитися до нашого неба. Дякуємо за професіоналізм, швидкість і точність. Нехай кожна зміна закінчується без втрат. Ваш щит - наша впевненість. З Днем ППО, мужні зенітники!

Ваша зброя - проти ворожих ракет і дронів, і вона працює бездоганно. Ви - ті, хто завжди напоготові, навіть коли інші сплять. Бажаю вам надійної техніки, злагоджених дій і перемог без ризику. Нехай кожна тривога завершується збитим об'єктом. Ви - наша опора з землі.

Сьогодні ваше свято, зенітники України! Ви - невидимі герої, які перетворюють ніч на щит. Бажаю, щоб кожна загроза була знешкоджена ще в небі. Хай рідні завжди чекають з посмішкою. Дякуємо за мирне небо!

З Днем протиповітряної оборони! Ви - ті, хто дарує безпеку з землі. Ваші дії - блискавичні, точні, безкомпромісні. Нехай ворог знає: зенітники не сплять. Мирного неба під вашою охороною!

Привітання з Днем ППО (зображення: Pinterest)

***

Зі святом ППО вітаємо,

Захисників небесних славимо,

Ваша мужність і відвага

Нам дарує мир і благо.

Зичимо щастя й перемог,

Хай береже вас сам Бог,

Хоч ваш шлях буде тернистим,

Нехай небо буде чистим!

***

Ви тримаєте небесний щит,

Нехай чистим буде краєвид.

Хай щастить вам у житті,

Мирних днів в майбутті,

Усе це ми побажаємо,

Війська ППО, ми вас вітаємо!

***

Миру вам, добра й тепла,

Небо буде хай без зла,

Щастя вам у кожну мить,

Нехай горе не гримить!

З Днем ППО, наші герої!

Листівка з Днем ППО (зображення: Pinterest)