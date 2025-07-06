ua en ru
Нд, 06 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

З Днем ППО: щирі привітання захисникам неба у листівках та теплих побажаннях

Неділя 06 липня 2025 06:45
UA EN RU
З Днем ППО: щирі привітання захисникам неба у листівках та теплих побажаннях Привітання для воїнів ППО ЗСУ (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Фелікс Коркін

День військ ППО ЗСУ за традицією відзначають щороку у першу неділю липня, у 2025 році це - 6 липня. У це свято особливо важливо привітати усіх захисників нашого неба, які зараз дають відсіч ворожим ракетам та дронам, що щодня летять на українські міста.

РБК-Україна підготувало теплі привітання для усіх, хто зараз стоїть на варті нашого неба.

Привітання з Днем військ протиповітряної оборони ЗСУ

Вітаю з Днем військ протиповітряної оборони! Ваші очі й руки - наш головний захист від ворожих ракет і дронів. Дякую за пильність і блискавичну реакцію. Мирного неба та міцної підтримки побратимів!

Ви - незламна стіна між ворогом і миром. Завдяки вам наші міста, будинки й життя не знищуються з неба. Нехай техніка не підводить, а ціль завжди буде знищена з першого пострілу. Дякуємо за кожну збиту ракету!

Зі святом, герої ППО! Ви стоїте на варті нашого неба без страху й відпочинку. Нехай ваше служіння буде безпечним, а серце - спокійним. Низький уклін за кожну ніч і кожну ціль, знищену задля нашого життя.

З Днем ППО: щирі привітання захисникам неба у листівках та теплих побажанняхЛистівка з Днем ППО (зображення: Pinterest)

Ваш героїзм - це щоденна реальність, не прикрашена пафосом. Ви перетворюєте небо з небезпеки на спокій. Бажаю, щоб у кожному бою ви мали перевагу і перемогу. Зі святом, зенітники України!

Зенітники - справжні майстри точного удару! Ваші навички щодня рятують сотні життів. Хай командування цінує, а техніка працює без збоїв. Ви - гордість сучасної армії. З Днем ППО України!

Ваша праця часто невидима, але надзвичайно важлива. Без вас ворог мав би перевагу в небі, але ви це не дозволяєте. Бажаю витримки, міцного здоров’я та бойового духу. Слава зенітникам! Зі святом!

З Днем ППО: щирі привітання захисникам неба у листівках та теплих побажанняхЛистівка-привітання з Днем ППО (зображення: Pinterest)

Ви не даєте ворогу шансів наблизитися до нашого неба. Дякуємо за професіоналізм, швидкість і точність. Нехай кожна зміна закінчується без втрат. Ваш щит - наша впевненість. З Днем ППО, мужні зенітники!

Ваша зброя - проти ворожих ракет і дронів, і вона працює бездоганно. Ви - ті, хто завжди напоготові, навіть коли інші сплять. Бажаю вам надійної техніки, злагоджених дій і перемог без ризику. Нехай кожна тривога завершується збитим об'єктом. Ви - наша опора з землі.

Сьогодні ваше свято, зенітники України! Ви - невидимі герої, які перетворюють ніч на щит. Бажаю, щоб кожна загроза була знешкоджена ще в небі. Хай рідні завжди чекають з посмішкою. Дякуємо за мирне небо!

З Днем протиповітряної оборони! Ви - ті, хто дарує безпеку з землі. Ваші дії - блискавичні, точні, безкомпромісні. Нехай ворог знає: зенітники не сплять. Мирного неба під вашою охороною!

З Днем ППО: щирі привітання захисникам неба у листівках та теплих побажанняхПривітання з Днем ППО (зображення: Pinterest)

***
Зі святом ППО вітаємо,
Захисників небесних славимо,
Ваша мужність і відвага
Нам дарує мир і благо.
Зичимо щастя й перемог,
Хай береже вас сам Бог,
Хоч ваш шлях буде тернистим,
Нехай небо буде чистим!

***
Ви тримаєте небесний щит,
Нехай чистим буде краєвид.
Хай щастить вам у житті,
Мирних днів в майбутті,
Усе це ми побажаємо,
Війська ППО, ми вас вітаємо!

***
Миру вам, добра й тепла,
Небо буде хай без зла,
Щастя вам у кожну мить,
Нехай горе не гримить!
З Днем ППО, наші герої!

З Днем ППО: щирі привітання захисникам неба у листівках та теплих побажанняхЛистівка з Днем ППО (зображення: Pinterest)

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Свята
Новини
Рютте спрогнозував нову війну, у якій Китай нацькує Путіна на НАТО
Рютте спрогнозував нову війну, у якій Китай нацькує Путіна на НАТО
Аналітика
Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників