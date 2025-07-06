С Днем ПВО: искренние поздравления защитникам неба в открытках и теплых пожеланиях

День войск ПВО ВСУ по традиции отмечают ежегодно в первое воскресенье июля, в 2025 году это - 6 июля. В этот праздник особенно важно поздравить всех защитников нашего неба, которые сейчас дают отпор вражеским ракетам и дронам, которые ежедневно летят на украинские города.

РБК-Украина подготовило теплые поздравления для всех, кто сейчас стоит на страже нашего неба.

Поздравления с Днем войск противовоздушной обороны ВСУ

Поздравляю с Днем войск противовоздушной обороны! Ваши глаза и руки - наша главная защита от вражеских ракет и дронов. Спасибо за бдительность и молниеносную реакцию. Мирного неба и крепкой поддержки побратимов!

Вы - несокрушимая стена между врагом и миром. Благодаря вам наши города, дома и жизни не уничтожаются с неба. Пусть техника не подводит, а цель всегда будет уничтожена с первого выстрела. Спасибо за каждую сбитую ракету!

С праздником, герои ПВО! Вы стоите на страже нашего неба без страха и отдыха. Пусть ваше служение будет безопасным, а сердце - спокойным. Низкий поклон за каждую ночь и каждую цель, уничтоженную ради нашей жизни.

Открытка с Днем ПВО (изображение: Pinterest)

Ваш героизм - это ежедневная реальность, не украшенная пафосом. Вы превращаете небо из опасности в покой. Желаю, чтобы в каждом бою вы имели преимущество и победу. С праздником, зенитчики Украины!

Зенитчики - настоящие мастера точного удара! Ваши навыки ежедневно спасают сотни жизней. Пусть командование ценит, а техника работает без сбоев. Вы - гордость современной армии. С Днем ПВО Украины!

Ваш труд часто невидим, но чрезвычайно важен. Без вас враг имел бы преимущество в небе, но вы это не позволяете. Желаю выдержки, крепкого здоровья и боевого духа. Слава зенитчикам! С праздником!

Открытка-поздравление с Днем ПВО (изображение: Pinterest)

Вы не даете врагу шансов приблизиться к нашему небу. Спасибо за профессионализм, скорость и точность. Пусть каждая смена заканчивается без потерь. Ваш щит - наша уверенность. С Днем ПВО, мужественные зенитчики!

Ваше оружие - против вражеских ракет и дронов, и оно работает безупречно. Вы - те, кто всегда начеку, даже когда другие спят. Желаю вам надежной техники, слаженных действий и побед без риска. Пусть каждая тревога завершается сбитым объектом. Вы - наша опора с земли.

Сегодня ваш праздник, зенитчики Украины! Вы - невидимые герои, которые превращают ночь в щит. Желаю, чтобы каждая угроза была обезврежена еще в небе. Пусть родные всегда ждут с улыбкой. Спасибо за мирное небо!

С Днем противовоздушной обороны! Вы - те, кто дарит безопасность с земли. Ваши действия - молниеносные, точные, бескомпромиссные. Пусть враг знает: зенитчики не спят. Мирного неба под вашей охраной!

Поздравление с Днем ПВО (изображение: Pinterest)

***

Зі святом ППО вітаємо,

Захисників небесних славимо,

Ваша мужність і відвага

Нам дарує мир і благо.

Зичимо щастя й перемог,

Хай береже вас сам Бог,

Хоч ваш шлях буде тернистим,

Нехай небо буде чистим!

***

Ви тримаєте небесний щит,

Нехай чистим буде краєвид.

Хай щастить вам у житті,

Мирних днів в майбутті,

Усе це ми побажаємо,

Війська ППО, ми вас вітаємо!

***

Миру вам, добра й тепла,

Небо буде хай без зла,

Щастя вам у кожну мить,

Нехай горе не гримить!

З Днем ППО, наші герої!

Открытка с Днем ПВО (изображение: Pinterest)