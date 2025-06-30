В Україні розробили спеціальні патрони для знищення дронів (відео)
Українська платформа Brave1 розробила патрони, які призначені для знищення безпілотників. Вони оснащені спеціальною бойовою частиною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Facebook.
"Оборонний кластер Brave1 ініціював розробку антидронових набоїв, які значно підвищують шанси військових вразити рухому ціль", - зазначив Федоров.
Він додав, що на перший погляд звичайні патрони обладнали спеціальною бойовою частиною, що значно збільшує шанси знищення FPV-дрона або "Мавіка".
За його словами, виробник уже кодифікував розробку за стандартами НАТО.
"Наша спільна мета - щоб кожен піхотинець мав магазин таких набоїв і міг спорядити ним автомат у разі повітряної загрози", - розповів віцепрем'єр.
Боротьба з дронами
Нагадаємо, російські окупанти регулярно атакують Україну своїми дронами-камікадзе "Шахед". Ворог цілиться по цивільній інфраструктурі.
При цьому збивати безпілотники стало складніше, оскільки вони літають на висоті близько 2 кілометрів над землею.
На цьому тлі в Україні почали шукати методи боротьби з такою загрозою. Зокрема, як розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, в Україні формують підрозділ, бійцям якого надаватимуть дрони-перехоплювачі.
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