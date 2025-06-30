В Україні розробили спеціальні патрони для знищення дронів (відео)

Українська платформа Brave1 розробила патрони, які призначені для знищення безпілотників. Вони оснащені спеціальною бойовою частиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Facebook.

"Оборонний кластер Brave1 ініціював розробку антидронових набоїв, які значно підвищують шанси військових вразити рухому ціль", - зазначив Федоров.

Він додав, що на перший погляд звичайні патрони обладнали спеціальною бойовою частиною, що значно збільшує шанси знищення FPV-дрона або "Мавіка".

За його словами, виробник уже кодифікував розробку за стандартами НАТО.

"Наша спільна мета - щоб кожен піхотинець мав магазин таких набоїв і міг спорядити ним автомат у разі повітряної загрози", - розповів віцепрем'єр.