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Україна готова купувати або орендувати системи ППО у партнерів, - Сибіга

Середа 02 липня 2025 21:51
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Україна готова купувати або орендувати системи ППО у партнерів, - Сибіга Фото: Андрій Сибіга, голова МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна може купити або орендувати системи протиповітряної оборони в інших країн, щоб посилити захист від постійних атак Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України в Telegram.

Сибіга розповів, що тільки в червні Росія випустила по Україні понад 330 ракет, зокрема майже 80 балістичних. Окупанти атакували мирні міста та громади. Також ворог використав понад 5 тисяч ударних дронів і 5 тисяч керованих авіабомб.

"Цей масштаб терору показує, що Росія грубо відкидає мирні зусилля під проводом США та заклик до припинення вбивств як першого кроку до мирного врегулювання", - додав міністр.

Він зазначив, що Росію можна змусити зупинити війну тільки за допомогою посилення тиску на Москву і зміцнення України.

"Така величезна кількість дронів, бомб і ракет, особливо балістичних, доводить необхідність подальшого посилення протиповітряної оборони України. Нам потрібно більше систем і боєприпасів. Ми також готові купувати або орендувати їх", - звернув увагу Сибіга.

Міністр закликав також збільшити інвестиції у виробництво в Україні. Йдеться про дрони-перехоплювачі та засоби ППО.

Глава МЗС нагадав, що, згідно з даними ООН, кількість жертв серед цивільних унаслідок російських ударів в Україні зросла на 37% за останні півроку.

Призупинення допомоги від США

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США призупинили постачання в Україну ракет для систем Patriot і артилерійських снарядів.

Як пояснив посол США при НАТО Меттью Вітакер, це пов'язано з тим, що США хочуть бути готовими до оборони і насамперед дбають про свої можливості.

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