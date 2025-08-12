З Днем молоді: красиві привітання для рідних і друзів

День молоді в Україні: короткі привітання

Зі святом, друже! Пам’ятай: поки в серці є вайб, ти завжди в категорії "молодь"

***

З Днем молоді! Хай кожен день буде сповнений енергії, яскравих ідей та віри в себе. Рухайся до мрії!

***

Вітаю з Днем молоді! Нехай твоє серце завжди буде сповнене натхнення, а душа - свободи. Обіймаю!

***

Зі святом! Бажаю сил для нових звершень, сміливості для великих мрій та безмежного щастя.

***

З Днем молоді! Хай кожен твій день буде сповнений радістю, пригодами та вірними друзями поруч.

***

Хай молодість квітне яскравим садом! Зі святом! Бажаю успіху у всіх починаннях та віри в себе.

***

З Днем молоді! Нехай твій шлях буде легким, а цілі - досяжними. Бажаю щастя, любові та радості!

***

У День молоді бажаю тобі жити так, щоб кожен день залишав після себе теплий слід у пам’яті. Щоб у серці завжди вистачало простору для мрій, а в очах - вогню, який ніколи не згасає.

***

Зі святом! Бажаю сміливості для нових ідей, мудрості для правильних рішень та щастя кожного дня.

***

Пам’ятай, що молодість - це час можливостей. Лови момент і насолоджуйся життям!

День молоді: віршовані привітання

З Днем молоді тебе щиро вітаю,

І від душі у це свято бажаю:

Цікавих миттєвостей, долі безхмарної,

Здоров'я, достатку, настрою гарного,

Щоб була в душі тільки гарна погода,

Яскравих емоцій і наснаг на пригоди!

***

З Днем молоді! Хай сонце ясно світить,

І кожен день несе нові дива.

Хай серце прагне, творить, вірить,

А доля щедро щастя налива!

***

З Днем молоді! Хай вдача посміхається,

Енергія вирує і кипить.

Нехай усі бажання позбуваються,

І запал в серці як роса бринить!

***

В цей день прекрасний, молодий,

Хай зникнуть всі турботи й сум.

І хай життя, мій дорогий,

Дарує тобі радість та красу!

***

Хай у житті завжди щастить,

Несе хай радість кожна мить.

Ідей цікавих, мрій казкових

Та днів веселих і чудових!

***

Хай доля іскриться, цвіте і не в'яне,

Рветься в політ, мов крило журавля,

До нових вершин, до щастя, до мрії.

Хай душу повнять нові відчуття!

***

Хай молодість квітне, мов сад весною,

І серце співає від щастя й тепла,

Нехай тільки щастя буде з тобою,

І щоб доля удачу тобі принесла!