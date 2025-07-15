З Днем ангела Володимира: красиві привітання у віршах, прозі і картинках

Що означає ім’я Володимир і чому 15 липня - особливий день

Ім’я Володимир має давньослов’янське походження й означає "той, хто володіє світом" або "владний, мирний".

Цього дня згадують князя Володимира Великого, який охрестив Русь у 988 році, зробивши її частиною європейської християнської цивілізації. За церковним календарем, 15 липня - день пам’яті святого Володимира, а отже, це і день його небесного покровителя.

Найкращі привітання з Днем ангела Володимира

Короткі вітання з Днем ангела Володимира у прозі

Володимире, бажаю тобі сили, мудрості та натхнення! Нехай твій янгол-охоронець завжди буде поруч і допомагає у всіх справах.

З Днем ангела, Володю! Нехай твоє ім’я прославляється добрими вчинками, а серце буде сповнене любов’ю і миром.

Вова, нехай доля буде світлою, здоров’я - міцним, а поруч завжди будуть добрі люди!

Володимире, бажаю сили, світла і душевного спокою.

Володю, будь сильним, як твій небесний покровитель! Нехай удача йде з тобою пліч-о-пліч щодня.

Володимире, з Днем ангела! Живи з вірою, люби з відкритим серцем, дій сміливо! Нехай твій день буде наповнений теплом і щирістю.

Зі святом, Володимире! Ти - гордість свого імені!

Дорогий Володимире! Нехай твій Ангел-охоронець завжди веде тебе світлою дорогою життя, оберігає від негараздів і дарує сили для великих звершень. Щастя, здоров’я та внутрішньої гармонії!

Володимире! Твоє ім’я означає "володар світу" - тож бажаю тобі завжди залишатися гідним, мужнім і щирим. Хай твій ангел тримає тебе за руку в найважчі миті та надихає на нові починання.

Зі святом тебе, Володю! Нехай цей день подарує внутрішнє оновлення, спокій і впевненість. Хай кожна мить буде благословенною, а на душі завжди світло і легко.

Вітаю тебе з Днем ангела, Володимире! Нехай твоє життя буде, як повна чаша - з любов’ю, натхненням, добрими людьми поруч і гідною метою попереду. Зі святом!

Красиві привітання з Днем ангела Володимира у віршах

Ангел твій хай оберігає,

Від зла й негоди захищає.

Володимире, в щасті живи -

З теплом у серці та без журби.

***

Володимир, у світле це свято,

Хай мир і добробут прийдуть у твій дім.

Хай Ангел дарує здоров'я багато,

І радість наповнить серце твоє!

***

З Днем Ангела, Володя, вітаю!

Мрії твої нехай збудуться всі!

Щастя, любові й тепла я бажаю,

І щоб світло було на твоєму путі.

***

Ти, Володимир, як князь, мужній будь,

Віру міцну в серці своїм зберігай.

Хай Ангел покаже правильний путь,

І кожен день радістю б'є через край!

***

Зі святом іменин, Володю милий!

Хай доля дарує багато щасливих літ.

Хай кожен твій день буде світлий і щирий,

І Ангел завжди захищає від бід.

***

З Днем Ангела, любий наш Володимир!

Хай віра міцна в душі процвітає,

І світло добра ніколи не згасає.

Листівки з Днем ангела Володимира (РБК-Україна)