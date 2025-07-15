З Днем ангела Володимира: красиві привітання у віршах, прозі і картинках

15 липня православні християни вшановують пам’ять святого рівноапостольного князя Володимира - хрестителя Русі. Цього ж дня всі чоловіки на ім’я Володимир відзначають свій День ангела.
РБК-Україна зібрало найщиріші привітання для Володимирів та нагадує, яке значення має це ім’я і свято.
Ім’я Володимир має давньослов’янське походження й означає "той, хто володіє світом" або "владний, мирний".
Цього дня згадують князя Володимира Великого, який охрестив Русь у 988 році, зробивши її частиною європейської християнської цивілізації. За церковним календарем, 15 липня - день пам’яті святого Володимира, а отже, це і день його небесного покровителя.
Короткі вітання з Днем ангела Володимира у прозі
Красиві привітання з Днем ангела Володимира у віршах
Ангел твій хай оберігає,
Від зла й негоди захищає.
Володимире, в щасті живи -
З теплом у серці та без журби.
***
Володимир, у світле це свято,
Хай мир і добробут прийдуть у твій дім.
Хай Ангел дарує здоров'я багато,
І радість наповнить серце твоє!
***
З Днем Ангела, Володя, вітаю!
Мрії твої нехай збудуться всі!
Щастя, любові й тепла я бажаю,
І щоб світло було на твоєму путі.
***
Ти, Володимир, як князь, мужній будь,
Віру міцну в серці своїм зберігай.
Хай Ангел покаже правильний путь,
І кожен день радістю б'є через край!
***
Зі святом іменин, Володю милий!
Хай доля дарує багато щасливих літ.
Хай кожен твій день буде світлий і щирий,
І Ангел завжди захищає від бід.
***
З Днем Ангела, любий наш Володимир!
Хай віра міцна в душі процвітає,
І світло добра ніколи не згасає.