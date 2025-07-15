С Днем ангела Владимира: красивые поздравления в стихах, прозе и картинках

15 июля православные христиане чтят память святого равноапостольного князя Владимира - крестителя Руси. В этот же день все мужчины по имени Владимир отмечают свой День ангела.
РБК-Украина собрало самые искренние поздравления для Владимиров и напоминает, какое значение имеет это имя и праздник.
Имя Владимир имеет древнеславянское происхождение и означает "владеющий миром" или "властный, мирный".
В этот день вспоминают князя Владимира Великого, который крестил Русь в 988 году, сделав ее частью европейской христианской цивилизации. По церковному календарю, 15 июля - день памяти святого Владимира, а значит, это и день его небесного покровителя.
Короткие поздравления с Днем ангела Владимира в прозе
Красивые поздравления с Днем ангела Владимира в стихах
Ангел твій хай оберігає,
Від зла й негоди захищає.
Володимире, в щасті живи -
З теплом у серці та без журби.
***
Володимир, у світле це свято,
Хай мир і добробут прийдуть у твій дім.
Хай Ангел дарує здоров'я багато,
І радість наповнить серце твоє!
***
З Днем Ангела, Володя, вітаю!
Мрії твої нехай збудуться всі!
Щастя, любові й тепла я бажаю,
І щоб світло було на твоєму путі.
***
Ти, Володимир, як князь, мужній будь,
Віру міцну в серці своїм зберігай.
Хай Ангел покаже правильний путь,
І кожен день радістю б'є через край!
***
Зі святом іменин, Володю милий!
Хай доля дарує багато щасливих літ.
Хай кожен твій день буде світлий і щирий,
І Ангел завжди захищає від бід.
***
З Днем Ангела, любий наш Володимир!
Хай віра міцна в душі процвітає,
І світло добра ніколи не згасає.