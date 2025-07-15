С Днем ангела Владимира: красивые поздравления в стихах, прозе и картинках

Что означает имя Владимир и почему 15 июля - особенный день

Имя Владимир имеет древнеславянское происхождение и означает "владеющий миром" или "властный, мирный".

В этот день вспоминают князя Владимира Великого, который крестил Русь в 988 году, сделав ее частью европейской христианской цивилизации. По церковному календарю, 15 июля - день памяти святого Владимира, а значит, это и день его небесного покровителя.

Самые лучшие поздравления с Днем ангела Владимира

Короткие поздравления с Днем ангела Владимира в прозе

Владимир, желаю тебе силы, мудрости и вдохновения! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом и помогает во всех делах.

С Днем ангела, Володя! Пусть твое имя прославляется добрыми поступками, а сердце будет наполнено любовью и миром.

Вова, пусть судьба будет светлой, здоровье - крепким, а рядом всегда будут добрые люди!

Владимир, желаю силы, света и душевного спокойствия.

Володя, будь сильным, как твой небесный покровитель! Пусть удача идет с тобой бок о бок каждый день.

Владимир, с Днем ангела, с Днем ангела! Живи с верой, люби с открытым сердцем, действуй смело! Пусть твой день будет наполнен теплом и искренностью.

С праздником, Владимир! Ты - гордость своего имени!

Дорогой Владимир! Пусть твой Ангел-хранитель всегда ведет тебя светлой дорогой жизни, оберегает от невзгод и дарит силы для великих свершений. Счастья, здоровья и внутренней гармонии!

Владимир, твое имя означает "властелин мира" - поэтому желаю тебе всегда оставаться достойным, мужественным и искренним. Пусть твой ангел держит тебя за руку в самые трудные моменты и вдохновляет на новые начинания.

С праздником тебя, Володя! Пусть этот день подарит внутреннее обновление, спокойствие и уверенность. Пусть каждое мгновение будет благословенным, а на душе всегда светло и легко.

Поздравляю тебя с Днем ангела, Владимир! Пусть твоя жизнь будет, как полная чаша - с любовью, вдохновением, добрыми людьми рядом и достойной целью впереди. С праздником!

Красивые поздравления с Днем ангела Владимира в стихах

Ангел твій хай оберігає,

Від зла й негоди захищає.

Володимире, в щасті живи -

З теплом у серці та без журби.

***

Володимир, у світле це свято,

Хай мир і добробут прийдуть у твій дім.

Хай Ангел дарує здоров'я багато,

І радість наповнить серце твоє!

***

З Днем Ангела, Володя, вітаю!

Мрії твої нехай збудуться всі!

Щастя, любові й тепла я бажаю,

І щоб світло було на твоєму путі.

***

Ти, Володимир, як князь, мужній будь,

Віру міцну в серці своїм зберігай.

Хай Ангел покаже правильний путь,

І кожен день радістю б'є через край!

***

Зі святом іменин, Володю милий!

Хай доля дарує багато щасливих літ.

Хай кожен твій день буде світлий і щирий,

І Ангел завжди захищає від бід.

***

З Днем Ангела, любий наш Володимир!

Хай віра міцна в душі процвітає,

І світло добра ніколи не згасає.

Открытки с Днем ангела Владимира (РБК-Украина)