Дизпального має стати більше: Україна спростила імпорт з підсанкційних портів

Служба безпеки України надала Енергетичній митниці дозвіл на безперешкодне оформлення імпортного дизельного пального, яке надходить із портів і терміналів, що входять до підсанкційного списку. Це означає скасування додаткових перевірок і відбору проб для таких вантажів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на enkorr .

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Імпортне дизпальне з ризикових напрямків більше не підпадатиме під додаткові перевірки.

Митниця також скасувала відбір проб такого пального.

Зміни можуть прискорити постачання дизпального на український ринок.

У першій половині серпня Україна отримала 22 тис. тонн дизпального індійського походження.

Трейдери очікують, що попит на індійський ресурс може залишатися обмеженим.

Що змінилося на митниці

За даними учасників ринку, відтепер дизпаливо із підсанкційних портів і терміналів не проходитиме додаткові перевірки походження, а митниця не відбиратиме з них проби.

Очікується, що послаблення контролю дозволить швидше доставляти ресурс на український ринок на тлі глобальних перебоїв із постачанням.

На ситуацію також впливає заборона Росії на експорт дизельного пального з портів, яка діє з 8 липня. Через це додаткові перевірки походження окремих партій можуть втрачати практичний сенс.

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Звідки в Україну надходить дизель

Зміни в процедурі оформлення можуть спростити постачання пального з портів і терміналів Туреччини та Саудівської Аравії.

Зокрема, за першу половину серпня на український ринок надійшло 22 тис. тонн дизпального індійського походження. Це вдвічі більше, ніж за сім місяців від початку року.

У серпні "БРСМ-Нафта" імпортувала дві партії індійського дизпального загальним обсягом 12 тис. тонн із турецького термінала Opet у Мармарі. Інша частина ресурсу надійшла з Oil Terminal у Констанці. Наприкінці липня до Констанци також прибуло 41 тис. тонн індійського дизпального з термінала Opet.

Чому трейдери не поспішають купувати індійський дизель

Попри спрощення доступу індійського дизпального на український ринок, трейдери очікують, що попит на нього залишатиметься стриманим.

Частина компаній, зокрема великі українські мережі АЗС, не хоче працювати з індійським або іншим паливом, яке раніше перебувало під санкціями.

Один з операторів Oil Terminal у Констанці зазначив, що на початку серпня, коли ситуація з постачанням була складнішою, окремі клієнти були готові купувати навіть індійське пальне. Однак після прибуття до Констанци партій із Саудівської Аравії, Оману, Греції та Ізраїлю попит на індійський ресурс почав знижуватися.

Нагадаємо, раніше Велика Британія дозволила імпорт дизелю та авіапалива, виробленого за кордоном з російської нафти. Рішення було прийнято на тлі стрибка цін на паливо через закриття Ормузької протоки.