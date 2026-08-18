Дизтоплива должно стать больше: Украина упростила импорт из подсанкционных портов

Служба безопасности Украины предоставила Энергетической таможне разрешение на беспрепятственное оформление импортного дизельного горючего, поступающего из портов и терминалов, входящих в подсанкционный список. Это означает отмену дополнительных проверок и отбор проб для таких грузов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на enkorr .

Главное:

Импортное дизтопливо по рисковым направлениям больше не подпадает под дополнительные проверки.

Таможня также упразднила отбор проб такого горючего.

Изменения могут ускорить поставки дизтоплива на украинский рынок.

В первой половине августа Украина получила 22 тыс. тонн дизтоплива индийского происхождения.

Трейдеры ожидают, что спрос на индийский ресурс может оставаться ограниченным.

Что изменилось на таможне

По данным участников рынка, теперь дизтопливо из подсанкционных портов и терминалов не будет проходить дополнительные проверки происхождения, а таможня не будет отбирать из них пробы.

Ожидается, что ослабление контроля позволит быстрее доставлять ресурс на украинский рынок на фоне глобальных перебоев со снабжением.

На ситуацию также влияет запрет России на экспорт дизельного горючего из портов, действующий с 8 июля. Поэтому дополнительные проверки происхождения отдельных партий могут терять практический смысл.

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Откуда в Украину поступает дизель

Изменения в процедуре оформления могут упростить поставки горючего из портов и терминалов Турции и Саудовской Аравии.

В частности, за первую половину августа на украинский рынок поступило 22 тыс. тонн дизтоплива индийского происхождения. Это вдвое больше, чем за семь месяцев с начала года.

В августе "БРСМ-Нефть" импортировала две партии индийского дизтоплива общим объемом 12 тыс. тонн из турецкого терминала Opet в Мармаре. Другая часть ресурса поступила из Oil Terminal в Констанце. В конце июля в Констанцу также прибыло 41 тыс. тонн индийского дизтоплива из терминала Opet.

Почему трейдеры не спешат покупать индийский дизель

Несмотря на упрощение доступа индийского дизтоплива на украинский рынок, трейдеры ожидают, что спрос на него остается сдержанным.

Часть компаний, в том числе крупные украинские сети АЗС, не хочет работать с индийским или другим топливом, ранее находившимся под санкциями.

Один из операторов Oil Terminal в Констанце отметил, что в начале августа, когда ситуация со снабжением была сложнее, отдельные клиенты были готовы покупать даже индийское топливо. Однако по прибытии в Констанцу партий из Саудовской Аравии, Омана, Греции и Израиля спрос на индийский ресурс начал снижаться.

Напомним, ранее Великобритания разрешила импорт дизеля и авиатоплива, произведенного за рубежом из российской нефти. Решение было принято на фоне скачка цен на топливо из-за закрытия Ормузского пролива.