Чи запасатися пальним зараз? Чому ціни на АЗС завмерли і чого боятися водіям восени

Поки немає передумов ні для різкого здешевлення, ні для подорожчання пального на українських АЗС. Водночас ситуація на світовому ринку може змінитися вже наприкінці серпня.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів засновник та генеральний директор групи компаній Prime Group Дмитро Льоушкін.

Головне: Ситуація на АЗС найближчим часом : ціни залишатимуться стабільними - передумов для різких змін немає.

: ціни залишатимуться стабільними - передумов для різких змін немає. Прогноз щодо зниження цін: прогноз про бензин по 77 грн/л та дизель по 83 грн/л у вересні поки зарано називати гарантованим.

прогноз про бензин по 77 грн/л та дизель по 83 грн/л у вересні поки зарано називати гарантованим. Фактори ризику : на ситуацію можуть вплинути урагани у США, які здатні зупинити видобування та переробку.

: на ситуацію можуть вплинути урагани у США, які здатні зупинити видобування та переробку. Закупівля про запас: купувати пальне наперед зараз, за словами експерта, особливого сенсу немає.

Ціни на АЗС поки завмерли

За словами Льоушкіна, зараз на українському паливному ринку немає факторів, які б штовхали ціни суттєво вгору або вниз.

"Будуть стояти на місці наразі. Нічого зараз такого надзвичайного не відбувається ні в ту, ні в іншу сторону", - сказав експерт.

Він зазначив, що постачання пального через західний кордон є нормальним, завдяки чому ситуація на ринку балансується.

При цьому можливі незначні коливання цін. За словами експерта, окремі мережі можуть коригувати свою маркетингову політику, однак загалом це не має суттєво змінити ситуацію.

"Можна казати, що все буде стояти поки що на місці", - зазначив Льоушкін.

На його думку, ринок очікуватиме на більш значущі події, які можуть змінити ситуацію. Серед них експерт назвав розвиток ситуації навколо Ірану та можливі санкції проти Росії.

Чи буде бензин по 77 гривень у вересні

В мережі з'являлися прогнози, що у вересні бензин може подешевшати до 77 грн/л, а дизель - до 83 грн/л. Однак Льоушкін вважає, що говорити про такий сценарій наразі зарано.

"Тому що немає передумов до цього. Але в принципі, такий прогноз вірогідний", - сказав він.

Водночас експерт звернув увагу на ще один фактор, який може вплинути на ціни в Європі та, відповідно, на український ринок.

Урагани у США можуть вплинути на ціни

Вересень, за словами Льоушкіна, традиційно є проблемним періодом для американського нафтового ринку через урагани.

Стихійні явища можуть призвести до зупинки частини видобування та переробки нафти у США. Водночас Сполучені Штати є потужним гравцем для європейського ринку.

"Без штатівського ресурсу ціна у Європі ще більше підскочить", - пояснив експерт.

Він додав, що урагани в США зазвичай припадають на кінець серпня та початок вересня, хоча іноді можуть тривати й до жовтня.

Таким чином, прогноз на здешевлення пального у вересні залежатиме не лише від ситуації в Україні, а й від розвитку подій на світовому нафтовому ринку.

Чи варто зараз запасатися пальним

Купувати пальне про запас "прямо зараз" експерт не закликає. За словами Льоушкіна, в Україні наразі все добре з постачанням і пального достатньо.

"Зараз з постачанням в Україні все добре. Пальне є", - зазначив він.

Водночас чітких передумов ані для подорожчання, ані для здешевлення зараз немає.

"Тому якогось сенсу щось купувати саме зараз немає також. Воно зайвим ніколи не буває. Але радити, щоб саме зараз купляйте, це досить нелогічно", - підсумував експерт.