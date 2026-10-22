Дизельна угода Трампа і Путіна зірвала мирний процес, - президент Чехії

Чеський президент зазначив, що скоординовані санкції США та Європи щодо російської нафти, олігархів та інших галузей промисловості тримали Росію під "тиском".

Однак угода, оголошена Трампом на початку цього місяця, за якою Росія постачатиме США сотні тисяч тонн дизельного палива, дала Кремлю "час перепочити".

"Тепер буде набагато складніше (домовитися про перемир'я - ред.). Росія використовує цей імпульс, щоб вийти з-під тиску, і це для них свого роду моральний стимул", - вважає Павел.

Президент Чехії висловив слова підтримки глави Української держави Володимиру Зеленському, який останнім часом зазнав критики з боку Трампа.

Він нагадав, що не Україна напала на Росію, а навпаки.

На думку Павела, Трамп наразі демонструє більш відкритий підхід до Росії, ніж будь-який європейський лідер.

"Певною мірою його може приваблювати Путін як лідер з владою, але я не думаю, що Трамп розглядає це з позиції боротьби між демократією та автократіями, бо він дивиться на це просто з точки зору економічного процвітання Сполучених Штатів", - наголосив президент Чехії.

Водночас Павел не виключив, що в майбутньому європейські країни купуватимуть російську нафту, але додав, що "потрібен час", перш ніж це станеться.

Для цього, за його словами, Росія має стати країною, яка поважає суверенітет і кордони інших країн.