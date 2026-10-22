RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Олешки Война в Украине

Дизельное соглашение Трампа и Путина сорвало мирный процесс, - президент Чехии

14:11 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент Чехии Петр Павел (Getty Images)

Перемирие между Россией и Украиной было "совсем близко" - до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не отменил санкции в отношении российского дизельного топлива.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Чехии Петр Павел заявил в интервью Axel Springer Global Reporters Network, в которую входит Politico.

Чешский президент отметил, что скоординированные санкции США и Европы в отношении российской нефти, олигархов и других отраслей промышленности держали Россию под давлением.

Однако соглашение, объявленное Трампом в начале этого месяца, по которому Россия будет поставлять США сотни тысяч тонн дизельного топлива, дало Кремлю "время отдохнуть".

"Теперь будет гораздо сложнее (договориться о перемирии - ред.). Россия использует этот импульс, чтобы выйти из-под давления, и это для них своего рода моральный стимул", - считает Павел.

Президент Чехии выразил слова поддержки главе Украинского государства Владимиру Зеленскому, который в последнее время подвергся критике со стороны Трампа.

Он напомнил, что не Украина напала на Россию, а наоборот.

По мнению Павела, Трамп сейчас демонстрирует более открытый подход к России, чем любой европейский лидер.

"В какой-то степени его может привлекать Путин как лидер с властью, но я не думаю, что Трамп рассматривает это с позиции борьбы между демократией и автократиями, потому что он смотрит на это просто с точки зрения экономического процветания Соединенных Штатов", - подчеркнул президент Чехии.

В то же время Павел не исключил, что в будущем европейские страны будут покупать российскую нефть, но добавил, что "нужно время", прежде чем это произойдет.

Для этого, по его словам, Россия должна стать страной, уважающей суверенитет и границы других стран.

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп заявил, что мир в Украине еще "никогда не был" столь близок.

По его словам, США и Россия приближаются к урегулированию войны в Украине. Сейчас стороны более близки к этому, чем когда-либо раньше.

По данным СМИ, президент США хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин подписали мирное соглашение на саммите G20 , который состоится в декабре во Флориде. Переговоры могут сопровождаться давлением на Украину.

В то же время Трамп заявил, чтоне будет ужесточать санкции против России.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЧехияДональд ТрампМирные переговорыВойна в Украине