Дизельное соглашение Трампа и Путина сорвало мирный процесс, - президент Чехии

Чешский президент отметил, что скоординированные санкции США и Европы в отношении российской нефти, олигархов и других отраслей промышленности держали Россию под давлением.

Однако соглашение, объявленное Трампом в начале этого месяца, по которому Россия будет поставлять США сотни тысяч тонн дизельного топлива, дало Кремлю "время отдохнуть".

"Теперь будет гораздо сложнее (договориться о перемирии - ред.). Россия использует этот импульс, чтобы выйти из-под давления, и это для них своего рода моральный стимул", - считает Павел.

Президент Чехии выразил слова поддержки главе Украинского государства Владимиру Зеленскому, который в последнее время подвергся критике со стороны Трампа.

Он напомнил, что не Украина напала на Россию, а наоборот.

По мнению Павела, Трамп сейчас демонстрирует более открытый подход к России, чем любой европейский лидер.

"В какой-то степени его может привлекать Путин как лидер с властью, но я не думаю, что Трамп рассматривает это с позиции борьбы между демократией и автократиями, потому что он смотрит на это просто с точки зрения экономического процветания Соединенных Штатов", - подчеркнул президент Чехии.

В то же время Павел не исключил, что в будущем европейские страны будут покупать российскую нефть, но добавил, что "нужно время", прежде чем это произойдет.

Для этого, по его словам, Россия должна стать страной, уважающей суверенитет и границы других стран.