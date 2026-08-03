Дизель уже под 98 грн: как изменились цены на АЗС после выходных

За выходные (1-2 августа) цены на топливо в крупнейших сетях АЗС Украины остались преимущественно стабильными, однако на некоторых заправках зафиксирована корректировка стоимости топлива.

Сколько стоит бензин, ДТ и автогаз по состоянию на понедельник, 3 августа - в материале РБК-Украина ниже.

Главное: Бензин : Стабильность на всех АЗС - цены за выходные не изменились (от 77,90 грн/л по А-92 на "Укрнафте" до 95,40 грн/л за премиум на SOCAR).

: Стабильность на всех АЗС - цены за выходные не изменились (от 77,90 грн/л по А-92 на "Укрнафте" до 95,40 грн/л за премиум на SOCAR). Дизельное топливо: Сеть OKKO сбросила 30 коп., а WOG подняла на 1 грн, на SOCAR - подорожание сразу на 2 грн (диапазон от 89,90 до 97,90 грн/л).

Сеть OKKO сбросила 30 коп., а WOG подняла на 1 грн, на SOCAR - подорожание сразу на 2 грн (диапазон от 89,90 до 97,90 грн/л). Автогаз: Ценники остаются неизменными во всех сетях (самый дешевый на "Укрнафте" по 42,90 грн/л, самый дорогой на WOG по 44,50 грн/л).

Что изменилось на АЗС

Так, на АЗС OKKO дизель Pulls подешевел на 40 копеек - до 95,50 грн за литр, а дизель Евро - до 92,50 грн за литр. В то же время, бензины Pulls 100, Pulls 95, А-95 Евро и автогаз сохранили предыдущие цены.

В сети WOG, напротив, дизельное топливо подорожало. ДТ Mustang прибавило 1 гривну и стоит 96,80 грн за литр, а ГП Евро-5 также выросло на 1 гривну - до 93,80 грн за литр. Цены на бензин и газ не изменились.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 3 августа (инфографика РБК-Украина)

Наибольший скачок стоимости зафиксировала сеть SOCAR. ДТ NANO Extro подорожало сразу на 2 гривны - до 97,90 грн за литр, а ДТ NANO - также на 2 гривны, до 94,90 грн за литр. В то же время, все виды бензина и автогаз остались на прежнем уровне.

В государственной сети "Укрнафта" никаких изменений за выходные не произошло. Бензин А-95 продают по 79,90 грн за литр, А-92 - по 77,90 грн, обычный дизель - по 89,90 грн, а автогаз - по 42,90 грн. Сеть традиционно предлагает самые низкие цены среди вышеперечисленных.

Детализация цен на АЗС 3 августа, понедельник

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Евро: 82,90 грн

ДТ Pulls: 95,50 грн

ДТ Евро: 92,50 грн

Газ: 43,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Евро: 83,50 грн

ДТ Mustang: 96,80 грн

ДТ Евро-5: 93,80 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,40 грн

Бензин NANO 95: 88,40 грн

Бензин А-95: 85,40 грн

ДТ NANO Extro: 97,90 грн

ДТ NANO: 94,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"