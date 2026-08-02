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ЗМІ заявили про обмеження на продаж дизелю в Україні: в ОККО зробили заяву

18:11 02.08.2026 Нд
2 хв
Чи справді в Україні обмежили продаж дизельного пального?
aimg Олена Чупровська
ЗМІ заявили про обмеження на продаж дизелю в Україні: в ОККО зробили заяву Фото: Обмеження на заправку автомобілів пальним не вводили, офіційно заявили в ОККО (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В українських ЗМІ та телеграм-каналах поширили інформацію про нібито введені обмеження на продаж пального на заправках, але вона не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку мережі ОККО у Facebook.

Раніше в телеграм-каналах з'явилося повідомлення про те, що автозаправні станції України нібито видаватимуть не більше 100 літрів пального на одну особу. Йшлося про обмеження на продаж дизельного палива, яке начебто вже запровадила мережа ОККО.

Автори повідомлень пояснювали такий крок бажанням не допустити швидкого вичерпання запасів пального.

Що насправді відповіли в ОККО

У компанії заявили, що інформація про запровадження обмежень на продаж пального не відповідає дійсності. Жодних лімітів на заправку автомобілів немає.

Ліміт у 100 літрів дійсно існує, проте стосується він лише відпуску пального в каністри. На заправку транспортних засобів це обмеження не поширюється.

"Просимо користуватися лише перевіреною інформацією та не поширювати недостовірні повідомлення", - заявили у компанії.

Ситуація з пальним в Україні

Тим часом ціни на пальне в Україні зростають.

Як повідомляло РБК-Україна, вартість бензину та дизелю на заправках зростала через низку економічних факторів, і автомобілісти вже відчули це на своєму гаманці.

Через постійні обстріли заправки в прифронтових та інших регіонах змушені посилювати захист інфраструктури. Раніше ми писали, що біля АЗС почали встановлювати бетонні плити та мішки з піском для захисту від можливих обстрілів.

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