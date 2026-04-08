Дизель вже по 97 гривень за літр: як змінилися ціни на АЗС 8 квітня

Дизельне пальне стрімко дорожчає. На популярній АЗС зафіксовано найбільше зростання ціни - плюс 2,10 грн на кожному літрі. Вартість євродизеля та брендових позицій пішла вгору й в інших мережах.
Скільки коштує пальне на АЗС станом на 8 квітня - дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Порівняно з попередньою добою, в мережі OKKO зросла вартість дизельного пального. Стандартне ДП Євро тепер коштує 93,90 грн (+1,90 грн), а брендове ДП Pulls - 96,90 грн (+1,90 грн). Вартість бензину та газу залишилася без змін.
Автозаправки WOG також підвищили цінники на дизель. У мережі найбільше подорожчання - аж на 2,10 грн. ДП Євро-5 тепер реалізують по 94,00 грн, а ДП Mustang - по 97,00 грн. Решта позицій стабільні.
Фото: ціни на популярних АЗС 8 квітня (інфографіка РБК-Україна)
Тим часом державна "Укрнафта" зберегла ціни на рівні попереднього дня. Мережа залишається лідером за низькою ціною як на бензин А-95 - 69,90 грн, так і на ДП - 87,90 грн.
