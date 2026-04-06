Дизель буде по 100 грн? Експерт назвав терміни неминучого стрибка цін

Ціна на дизельне пальне в Україні може зрости до 100 гривень за літр. Причиною є рекордне подорожчання нафтопродуктів у Європі.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів паливний експерт, директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Чому ціни на АЗС продовжують рости

Україна повністю залежить від імпорту готового пального, оскільки не має власних потужностей для переробки нафти. Тому внутрішній ринок орієнтується на європейські котирування, де найбільший ажіотаж зараз спостерігається саме довкола дизелю, пояснив РБК-Україна експерт.

За словами Куюна, з початку повномасштабної війни в Європі вартість дизельного пального зросла вдвічі. Якщо наприкінці лютого дизель коштував 750 доларів за тонну, то зараз вартістть подолала історичний рубіж у 1500 доларів.

"Це історичний рекорд, такого ринок і планета Земля ніколи не бачили. Тому відповідно і продовжують зростати ціни", - пояснив експерт.

Чому дизель буде по 100 гривень

Згідно з новими прайсами європейських заводів (зокрема, литовського підрозділу концерну Orlen), закупівельна оптова вартість пального на кордоні з Україною вже становить 92 гривні за літр.

"Якщо ми додамо туди 2 гривні транспортування і хоча б 3 гривні мінімального заробітку заправної станції, то от 100 гривень на літрі ми вже маємо", - пояснив Куюн в розмові з РБК-Україна.

Він підкреслив, що це вже не "страшилки", а неминуча реальність, яка настане протягом кількох тижнів.

Жодної "картельної змови"

На початку загострення на Близькому Сході, коли ціни на пальне почали різко рости на українських АЗС, в експертному середовищі лунали чутки про нібито "картельну змову" мереж АЗС. Однак, за словами Куюна, сьогоднішні обставини доводять, що змови не було.

"Ми купуємо 100% пального за кордоном, за цінами, які нам світовий ринок пропонує. І ми нічого з ними не можемо зробити. Можемо тільки відмовитись від купівлі. Це теж варіант, до речі", - сказав експерт.

Однак, як зауважив Куюн, попри те, що ціни на пальне вже подолали позначку у 90 гривень, відчутного зменшення споживання в Україні поки не спостерігається.