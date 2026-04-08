Дизель уже по 97 гривен за литр: как изменились цены на АЗС 8 апреля

09:24 08.04.2026 Ср
2 мин
Одна из популярных сетей подняла стоимость ДТ более чем на 2 гривны за сутки
aimg Мария Кучерявец
Фото: дизель продолжает дорожать (Getty Images)

Дизельное топливо стремительно дорожает. На популярной АЗС зафиксирован наибольший рост цены - плюс 2,10 грн на каждом литре. Стоимость евродизеля и брендовых позиций пошла вверх и в других сетях.

Сколько стоит топливо на АЗС по состоянию на 8 апреля - узнайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Рост цен на ДТ: Самая высокая стоимость брендового дизеля зафиксирована на WOG (97,00 грн).
  • Премиумбензин: Самый дорогой А-95 премиум-класса реализуют на SOCAR (80,99 грн за NANO 95).
  • Лидер экономии: "Укрнафта" держит самые низкие цены на А-95(69,90 грн) и дизельное топливо(87,90 грн).
  • Автогаз: Самое дешевое топливо на "Укрнафте" (48,90 грн), на других АЗС цена вплотную держится отметки около 50 грн/л.

Как изменились цены на АЗС

По сравнению с предыдущими сутками, в сети OKKO выросла стоимость дизельного топлива. Стандартное ДТ Евро теперь стоит 93,90 грн (+1,90 грн), а брендовое ДТ Pulls - 96,90 грн (+1,90 грн). Стоимость бензина и газа осталась без изменений.

Автозаправки WOG также повысили ценники на дизель. В сети самое большое подорожание - аж на 2,10 грн. ДТ Евро-5 теперь реализуют по 94,00 грн, а ДТ Mustang - по 97,00 грн. Остальные позиции стабильны.

Фото: цены на популярных АЗС 8 апреля (инфографика РБК-Украина)

Тем временем государственная "Укрнафта" сохранила цены на уровне предыдущего дня. Сеть остается лидером по низкой цене как на бензин А-95 - 69,90 грн, так и на ДТ - 87,90 грн.

Детализация цен по состоянию на 8 апреля

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 86,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 79,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 76,90 грн
  • ДТ Pulls: 96,90 грн
  • ДТ Евро: 93,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 87,00 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 80,00 грн
  • Бензин 95 Евро: 77,00 грн
  • ДТ Mustang: 97,00 грн
  • ДТ Евро-5: 94,00 грн
  • Газ: 49,99 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 86,99 грн
  • Бензин NANO 95: 80,99 грн.
  • Бензин А-95: 76,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 94,99 грн.
  • ДТ NANO: 91,99 грн.
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 78,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 72,90 грн
  • Бензин А-95: 69,90 грн
  • Бензин А-92: 66,90 грн
  • ДТ (Energy): 91,90 грн
  • ДТ: 87,90 грн
  • Газ: 48,90 грн
