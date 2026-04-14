Дизель різко подорожчав: порівняння цін на АЗС 14 квітня та де заправитись дешевше

12:00 14.04.2026 Вт
3 хв
Власникам дизельних авто доведеться заплатити на 1-3 гривні більше за літр пального
aimg Марія Кучерявець
Фото: ціни на дизель і автогаз пішли вгору на українських АЗС (Getty Images)

Українські АЗС переглянули вартість пального. Найбільше зростання показали дизель і газ, тоді як бензинові марки переважно зберегли попередні ціни.

РБК-Україна в матеріалі розповідає, як змінилися ціни на пальне на українських АЗС та де зафіксоване найбільше зростання.

Головне:

  • Дизель: Подорожчав майже скрізь: на OKKO та WOG ціна зросла на 1 грн (до 93,90 грн), а на "Укрнафті" відбувся різкий стрибок на 3 грн (до 89,90 грн).
  • Бензин: Стандартний А-95 залишається стабільним у більшості мереж. Проте на "Укрнафті" преміальний 95-й (Energy) підскочив на 3 грн (до 72,90 грн).
  • Автогаз: "Укрнафта" підняла ціну на 1 грн, зрівнявшись із конкурентами. Тепер середня ціна по ринку - 49,90 грн. На SOCAR дорожче - 49,98 грн.
  • Де вигідніше: Попри суттєве подорожчання, найнижчі ціни зберігає "Укрнафта": бензин А-95 тут на 7 грн дешевший, ніж на OKKO/WOG, а дизель - на 4 грн.

Порівняння цін на АЗС

OKKO та WOG синхронно підняли ціни на дизельне пальне. Якщо ще вчора звичайне ДП коштувало 92,90 грн, а брендове - 95,90 грн, то сьогодні ціни на дизель зросли рівно на одну гривню.

Тепер за літр стандартного дизеля доведеться віддати 93,90 грн, а за преміальний (Pulls або Mustang) - 96,90 грн. Усі види бензину (від 76,90 грн за А-95 до 86,90 грн за "сотий") та газ (49,90 грн) залишилися в цих мережах без змін.

Фото: ціни на популярних АЗС станом на 14 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Найсуттєвіше здорожчання відбулося на заправках "Укрнафти". Державна компанія значно переглянула вартість дизеля та деяких видів бензину. ДП додало в ціні одразу 3 гривні і тепер коштує 89,90 грн (замість 86,90 грн). Версія Energy здорожчала на 2,60 грн - до 93,50 грн.

Бензин 95 (Energy) на "Укрнафті" також зріс на 3 гривні, досягнувши позначки 72,90 грн. Автогаз став дорожчим на одну гривню і тепер коштує 49,90 грн, зрівнявшись із цінами конкурентів.

Мережа SOCAR наразі єдина серед великих гравців, хто не змінив вартість пального з минулого тижня. Хоча ціни тут залишаються найвищими на ринку. Бензин А-95 пропонують по 76,99 грн, преміальний NANO 95 - по 80,99 грн, а за літр звичайного дизеля просять 92,99 грн. Газ торгується за ціною 49,98 грн.

Деталізація цін на АЗС 14 квітня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 86,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 79,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 76,90 грн
  • ДП Pulls: 96,90 грн
  • ДП Євро: 93,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 86,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 79,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 76,90 грн
  • ДП Mustang: 96,90 грн
  • ДП Євро-5: 93,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 86,99 грн
  • Бензин NANO 95: 80,99 грн
  • Бензин А-95: 76,99 грн
  • ДП NANO Extro: 95,99 грн
  • ДП NANO: 92,99 грн
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 78,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 72,90 грн
  • Бензин А-95: 69,90 грн
  • Бензин А-92: 66,90 грн
  • ДП (Energy): 93,50 грн
  • ДП: 89,90 грн
  • Газ: 49,90 грн
