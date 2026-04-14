Дизель резко подорожал: сравнение цен на АЗС 14 апреля и где заправиться дешевле

12:00 14.04.2026 Вт
3 мин
Владельцам дизельных автомобилей придется заплатить на 1-3 гривны больше литра топлива
aimg Мария Кучерявец
Фото: цены на дизель и автогаз пошли вверх на украинских АЗС (Getty Images)

Украинские АЗС пересмотрели стоимость топлива. Наибольший рост показали дизель и газ, тогда как бензиновые марки преимущественно сохранили предыдущие цены.

РБК-Украина в материале рассказывает, как изменились цены на топливо на украинских АЗС и где зафиксирован наибольший рост.

Главное:

  • Дизель подорожал почти везде: Подорожал почти везде: на OKKO и WOG цена выросла на 1 грн (до 93,90 грн), а на "Укрнафте" произошел резкий скачок на 3 грн (до 89,90 грн).
  • Бензин: Стандартный А-95 остается стабильным в большинстве сетей. Однако на "Укрнафте" премиальный 95-й (Energy) подскочил на 3 грн (до 72,90 грн).
  • Автогаз: "Укрнафта" подняла цену на 1 грн, сравнявшись с конкурентами. Теперь средняя цена по рынку - 49,90 грн. На SOCAR дороже - 49,98 грн.
  • Где выгоднее: Несмотря на существенное подорожание, самые низкие цены сохраняет "Укрнафта": бензин А-95 здесь на 7 грн дешевле, чем на OKKO/WOG, а дизель - на 4 грн.

Сравнение цен на АЗС

OKKO и WOG синхронно подняли цены на дизельное топливо. Если еще вчера обычное ДТ стоило 92,90 грн, а брендовое - 95,90 грн, то сегодня цены на дизель выросли ровно на одну гривну.

Теперь за литр стандартного дизеля придется отдать 93,90 грн, а за премиальный (Pulls или Mustang) - 96,90 грн. Все виды бензина (от 76,90 грн за А-95 до 86,90 грн за "сотый") и газ (49,90 грн) остались в этих сетях без изменений.

Дизель резко подорожал: сравнение цен на АЗС 14 апреля и где заправиться дешевле

Фото: цены на популярных АЗС по состоянию на 14 апреля (инфографика РБК-Украина)

Самое существенное подорожание произошло на заправках "Укрнафты". Государственная компания значительно пересмотрела стоимость дизеля и некоторых видов бензина. ДТ прибавило в цене сразу 3 гривны и теперь стоит 89,90 грн (вместо 86,90 грн). Версия Energy подорожала на 2,60 грн - до 93,50 грн.

Бензин 95 (Energy) на "Укрнафте" также вырос на 3 гривны, достигнув отметки 72,90 грн. Автогаз стал дороже на одну гривну и теперь стоит 49,90 грн, сравнявшись с ценами конкурентов.

Сеть SOCAR пока единственная среди крупных игроков, кто не изменил стоимость топлива с прошлой недели. Хотя цены здесь остаются самыми высокими на рынке. Бензин А-95 предлагают по 76,99 грн, премиальный NANO 95 - по 80,99 грн, а за литр обычного дизеля просят 92,99 грн. Газ торгуется по цене 49,98 грн.

Детализация цен на АЗС 14 апреля

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 86,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 79,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 76,90 грн
  • ДТ Pulls: 96,90 грн
  • ДТ Евро: 93,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 86,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 79,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 76,90 грн
  • ДТ Mustang: 96,90 грн
  • ДТ Евро-5: 93,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 86,99 грн
  • Бензин NANO 95: 80,99 грн.
  • Бензин А-95: 76,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 95,99 грн.
  • ДТ NANO: 92,99 грн.
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 78,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 72,90 грн
  • Бензин А-95: 69,90 грн
  • Бензин А-92: 66,90 грн
  • ДТ (Energy): 93,50 грн
  • ДТ: 89,90 грн
  • Газ: 49,90 грн
