Дизель перевалив за 90 грн: на АЗС різко підняли ціни після обіду

Після обіду 27 березня на українських АЗС зафіксовано зростання вартості пального. Подорожчання торкнулося дизеля та автогазу.
РБК-Україна в матеріалі розповідає, як після обіду 27 березня змінилися ціни на пальне в українських мережах.
Головне:
Мережі OKKO та WOG оновили цінники на преміальний дизель (ДП Pulls / Mustang). Він подорожчав на 1 гривню і тепер коштує 90,99 грн.
Євро-дизель також додав у ціні 1 грн - до 87,99 грн.
Вартість газу в цих мережах зросла до 47,99 грн та 47,98 грн відповідно.
Фото: популярні АЗС змінили цінники 27 березня після обіду (інфографіка РБК-Україна)
Мережа SOCAR станом на післяобідній час мережа втримала ранкові ціни (ДП NANO Extro - 89,99 грн, газ - 46,98 грн).
"Укрнафта" натомість підняла ціни на дизель на 1 гривню (ДП Energy - 85,99 грн, звичайне ДП - 81,99 грн). Автогаз у цій мережі здорожчав до 45,99 грн.
