Дизель перевалив за 90 грн: на АЗС різко підняли ціни після обіду

16:15 27.03.2026 Пт
2 хв
Ціна на дизельне пальне встановила новий рекорд
aimg Марія Кучерявець
Фото: ціна на дизельне пальне б'є рекорди (Getty Images)

Після обіду 27 березня на українських АЗС зафіксовано зростання вартості пального. Подорожчання торкнулося дизеля та автогазу.

РБК-Україна в матеріалі розповідає, як після обіду 27 березня змінилися ціни на пальне в українських мережах.

Читайте також: Ціновий шок на АЗС: у Кабміні пояснили, чому "паливний кешбек" став єдиним виходом

Головне:

  • Дизель: Психологічна межа пройдена. Після обіду ціни на преміальне ДП на OKKO та WOG встановили новий рекорд - 90,99 грн, офіційно перетнувши позначку "90". Великі мережі синхронно підняли вартість на 1 грн.
  • Бензин - поки стабільно. Ціни на популярних АЗС тримаються ранкових відміток (74,99 грн у OKKO, WOG та SOCAR; 68,99 грн на "Укрнафті").
  • Автогаз: Стрімке наближення до 48. Слідом за дизелем газ додав 1 гривню в ціні, впритул підійшовши до нової межі - 47,99 грн.

Де та на скільки зросли ціни на АЗС

Мережі OKKO та WOG оновили цінники на преміальний дизель (ДП Pulls / Mustang). Він подорожчав на 1 гривню і тепер коштує 90,99 грн.

Євро-дизель також додав у ціні 1 грн - до 87,99 грн.

Вартість газу в цих мережах зросла до 47,99 грн та 47,98 грн відповідно.

Фото: популярні АЗС змінили цінники 27 березня після обіду (інфографіка РБК-Україна)

Мережа SOCAR станом на післяобідній час мережа втримала ранкові ціни (ДП NANO Extro - 89,99 грн, газ - 46,98 грн).

"Укрнафта" натомість підняла ціни на дизель на 1 гривню (ДП Energy - 85,99 грн, звичайне ДП - 81,99 грн). Автогаз у цій мережі здорожчав до 45,99 грн.

Деталізація цін на АЗС 27 березня (після обід)

OKKO:

  • Бензин Pulls 100: 84,99 грн
  • Бензин Pulls 95: 77,99 грн
  • Бензин А-95 Євро: 74,99 грн
  • ДП Pulls: 90,99 грн
  • ДП Євро: 87,99 грн
  • Газ: 47,99 грн

WOG:

  • Бензин 100: 84,99 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн
  • Бензин 95 Євро: 74,99 грн
  • ДП Mustang: 90,99 грн
  • ДП Євро-5: 87,99 грн
  • Газ: 47,98 грн

SOCAR:

  • Бензин NANO 100: 84,99 грн
  • Бензин NANO 95: 78,99 грн
  • Бензин А-95: 74,99 грн
  • ДП NANO Extro: 89,99 грн
  • ДП NANO: 86,99 грн
  • Газ: 46,98 грн

"Укрнафта":

  • Бензин 98 (Energy): 77,99 грн
  • Бензин 95 (Energy): 68,99 грн
  • Бензин А-95: 68,99 грн
  • Бензин А-92: 65,99 грн
  • ДП (Energy): 85,99 грн
  • ДП: 81,99 грн
  • Газ: 45,99 грн

Більше по темі:
АЗСОККОУкрнафтаЦіни на бензинГазДизпаливо