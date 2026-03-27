Дизель перевалил за 90 грн: на АЗС резко подняли цены после обеда

Главное:
Дизель: Психологический предел пройден. После обеда цены на премиальное ДТ на OKKO и WOG установили новый рекорд - 90,99 грн, официально пересекая отметку "90". Крупные сети синхронно подняли стоимость на 1 грн.
Бензин - пока стабильно. Цены на популярных АЗС держатся утренних отметок (74,99 грн в OKKO, WOG и SOCAR; 68,99 грн на "Укрнафте").
Автогаз: Стремительное приближение к 48. Вслед за дизелем газ прибавил 1 гривну в цене, вплотную подойдя к новой границе - 47,99 грн.
Где и на сколько выросли цены на АЗС
Сети OKKO и WOG обновили ценники на премиальный дизель (ДТ Pulls / Mustang). Он подорожал на 1 гривну и теперь стоит 90,99 грн.
Евро-дизель также прибавил в цене 1 грн - до 87,99 грн.
Стоимость газа в этих сетях выросла до 47,99 грн и 47,98 грн соответственно.
Фото: популярные АЗС изменили ценники 27 марта после обеда (инфографика РБК-Украина)
Сеть SOCAR по состоянию на послеобеденное время сеть удержала утренние цены (ДТ NANO Extro - 89,99 грн, газ - 46,98 грн).
"Укрнафта" зато подняла цены на дизель на 1 гривну (ДТ Energy - 85,99 грн, обычное ДТ - 81,99 грн). Автогаз в этой сети подорожал до 45,99 грн.
Детализация цен на АЗС 27 марта (после обеда)
OKKO:
- Бензин Pulls 100: 84,99 грн
- Бензин Pulls 95: 77,99 грн
- Бензин А-95 Евро: 74,99 грн
- ДТ Pulls: 90,99 грн
- ДТ Евро: 87,99 грн
- Газ: 47,99 грн
WOG:
- Бензин 100: 84,99 грн
- Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн
- Бензин 95 Евро: 74,99 грн
- ДТ Mustang: 90,99 грн
- ДТ Евро-5: 87,99 грн
- Газ: 47,98 грн
SOCAR:
- Бензин NANO 100: 84,99 грн
- Бензин NANO 95: 78,99 грн.
- Бензин А-95: 74,99 грн
- ДТ NANO Extro: 89,99 грн.
- ДТ NANO: 86,99 грн.
- Газ: 46,98 грн
"Укрнафта":
- Бензин 98 (Energy): 77,99 грн
- Бензин 95 (Energy): 68,99 грн
- Бензин А-95: 68,99 грн
- Бензин А-92: 65,99 грн
- ДТ (Energy): 85,99 грн
- ДТ: 81,99 грн
- Газ: 45,99 грн