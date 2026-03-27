Дизель перевалил за 90 грн: на АЗС резко подняли цены после обеда

16:15 27.03.2026 Пт
2 мин
Цена на дизельное топливо установила новый рекорд
aimg Мария Кучерявец
Фото: цена на дизельное топливо бьет рекорды (Getty Images)

После обеда 27 марта на украинских АЗС зафиксирован рост стоимости топлива. Подорожание коснулось дизеля и автогаза.

РБК-Украина в материале рассказывает, как после обеда 27 марта изменились цены на топливо в украинских сетях.

Читайте также: Ценовой шок на АЗС: в Кабмине объяснили, почему "топливный кэшбэк" стал единственным выходом

Главное:

  • Дизель: Психологический предел пройден. После обеда цены на премиальное ДТ на OKKO и WOG установили новый рекорд - 90,99 грн, официально пересекая отметку "90". Крупные сети синхронно подняли стоимость на 1 грн.
  • Бензин - пока стабильно. Цены на популярных АЗС держатся утренних отметок (74,99 грн в OKKO, WOG и SOCAR; 68,99 грн на "Укрнафте").
  • Автогаз: Стремительное приближение к 48. Вслед за дизелем газ прибавил 1 гривну в цене, вплотную подойдя к новой границе - 47,99 грн.

Где и на сколько выросли цены на АЗС

Сети OKKO и WOG обновили ценники на премиальный дизель (ДТ Pulls / Mustang). Он подорожал на 1 гривну и теперь стоит 90,99 грн.

Евро-дизель также прибавил в цене 1 грн - до 87,99 грн.

Стоимость газа в этих сетях выросла до 47,99 грн и 47,98 грн соответственно.

Фото: популярные АЗС изменили ценники 27 марта после обеда (инфографика РБК-Украина)

Сеть SOCAR по состоянию на послеобеденное время сеть удержала утренние цены (ДТ NANO Extro - 89,99 грн, газ - 46,98 грн).

"Укрнафта" зато подняла цены на дизель на 1 гривну (ДТ Energy - 85,99 грн, обычное ДТ - 81,99 грн). Автогаз в этой сети подорожал до 45,99 грн.

Детализация цен на АЗС 27 марта (после обеда)

OKKO:

  • Бензин Pulls 100: 84,99 грн
  • Бензин Pulls 95: 77,99 грн
  • Бензин А-95 Евро: 74,99 грн
  • ДТ Pulls: 90,99 грн
  • ДТ Евро: 87,99 грн
  • Газ: 47,99 грн

WOG:

  • Бензин 100: 84,99 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн
  • Бензин 95 Евро: 74,99 грн
  • ДТ Mustang: 90,99 грн
  • ДТ Евро-5: 87,99 грн
  • Газ: 47,98 грн

SOCAR:

  • Бензин NANO 100: 84,99 грн
  • Бензин NANO 95: 78,99 грн.
  • Бензин А-95: 74,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 89,99 грн.
  • ДТ NANO: 86,99 грн.
  • Газ: 46,98 грн

"Укрнафта":

  • Бензин 98 (Energy): 77,99 грн
  • Бензин 95 (Energy): 68,99 грн
  • Бензин А-95: 68,99 грн
  • Бензин А-92: 65,99 грн
  • ДТ (Energy): 85,99 грн
  • ДТ: 81,99 грн
  • Газ: 45,99 грн
