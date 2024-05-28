18 прихованих функцій Google Maps, які спростять ваше життя

Google Maps настільки популярні, що фактично стали синонімом навігації. І це цілком заслужено. Однак, незважаючи на те, що додаток дуже добре працює з його стандартними налаштуваннями, якщо ви поринете глибше, ви виявите справжній скарб корисних функцій.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт з технологій та порад Lifehacker .

Завжди тримайте картку у напрямку на північ

Google Maps мають тенденцію вказувати карту в тому напрямку, де ви дивитеся. Наприклад, якщо ви дивитесь на південь, ви побачите південь у верхній частині екрана. Це звично для деяких людей, але може привести інших в замішання.

Якщо ви волієте завжди тримати північ вгорі екрана, ви можете перейти в налаштування Google Maps, далі "Навігація" і увімкнути параметр "Орієнтація на північ".

Перевірте налаштування навігації

Занадто багато людей опинялися у скрутному становищі або затримувалися, тому що не перевіряли ще раз зміни, які могли внести в свої налаштування навігації.

Наприклад, ви могли раніше попросити Google Maps уникати платних доріг під час подорожі та забути про це. На наступній поїздці додаток запам'ятає це налаштування і може відправити вас більш довгими або менш безпечними маршрутами (залежно від вашого розташування).

У деяких регіонах вибір нестандартного маршруту може виявитися фатальною помилкою. Саме тому краще переглядати налаштування навігації перед кожною довгою поїздкою, особливо якщо ви знаходитесь в незнайомому місці.

Перед початком подорожі натисніть на піктограму профілю Google Maps і перейдіть у Налаштування, потім "Навігація". У розділі "Параметри маршруту" переконайтеся, що вибрано необхідні налаштування. Зазвичай ви не захочете уникати автомагістралей або платних доріг, тому краще періодично перевіряти ці налаштування.

Поліпшіть вказівки для пішоходів

Коли ви йдете пішки, Google Maps за замовчуванням надсилає мало звукових повідомлень. Ви можете вручну налаштувати додаток так, щоб він надсилав більше повідомлень, і вам не доводилося постійно дивитися на телефон для навігації. Перейдіть до налаштувань Google Maps, потім у "Навігація", прокрутіть вниз і увімкніть "Докладні голосові інструкції".

Зробіть параметри доступності більш помітними

Багато людей потребують зрозумілої інформації, щоб вона була легко доступна в Google Maps. Адже недостатні функції доступності можуть зробити місце непридатним для деяких людей.

Хоча Google Maps загалом досить добре відображає інформацію про доступність, ви можете внести невеликі зміни, які явно виділять цю інформацію у кожному списку.

Перейдіть до "Параметри", потім "Доступність" і увімкніть "Доступні місця".

Варто пам'ятати, що інформація про доступність Google Maps не завжди може бути точною, тому завжди краще зателефонувати заздалегідь і уточнити, чи є на місці необхідні для вас зручності.

Перегляньте свій контент на Google Maps

Сучасний додаток Google Maps не існує в окремої ізоляції. Він має доступ до багатьох даних з облікового запису Google, таких як ваші фотографії, історія розташування та інші сервіси Google.

У програмі є сторінка в налаштуваннях, яка дозволяє переглядати, як ці дані відображаються на Google Maps. Перейдіть до налаштувань Google Maps, потім "Особисті дані", щоб керувати тим, що додаток може відображати у вашому профілі. Це може бути корисним, якщо ви часто залишаєте відгуки.

Призупинення історії місць

Якщо ви бажаєте не дозволяти Google Maps відстежувати вашу історію розташування, натисніть на піктограму профілю та перейдіть до "Особисті дані". Натисніть "Історія розташування", щоб перейти до налаштувань активності. Потім натисніть кнопку "Вимкнути" поруч із "Історія розташування", щоб припинити запис вашого розташування в Google Maps.

Ви також можете натиснути "Керування активністю", щоб переглянути всі збережені розташування та видалити їх. В якості альтернативи ви можете залишити включеною "Історію розташування" і натиснути "Автовидалення", щоб Google видалив ці дані після трьох місяців.

Режим інкогніто

За замовчуванням Google Maps зберігатиме ваші запити та дані про місцезнаходження, якщо ви не попросите його зворотне. Використання режиму інкогніто - швидкий спосіб зупинити частину цього відстеження. Натисніть піктограму профілю та виберіть "Увімкнути режим інкогніто".

Забороніть запис ваших пошуків Google Maps

Щоразу, коли ви використовуєте Google Maps для пошуку чогось, ви можете бачити список останніх запитів під полем пошуку. Якщо це вас турбує, вимкніть історію пошуку. Для цього перейдіть до Налаштувань облікового запису, потім в "Історія" та вимкніть "Історію додатків та веб-пошуку" на пристрої.

Позбавтеся небажаних повідомлень

Ніхто не любить постійно отримувати непотрібні сповіщення на телефон. Google Maps дозволяє налаштовувати типи повідомлень, які ви отримуєте, що відмінно підходить для збереження потрібних оповіщень та усунення спаму. Ви можете прибрати це, перейшовши в Налаштування, далі "Сповіщення" і вимкнути ті функції, які вам не потрібні.

Завантаження карт для використання офлайн

Хоча більшість із нас живуть у місцях із досить гарним інтернет-з'єднанням, наші подорожі можуть занести нас у віддалені місця з менш розвиненою інфраструктурою.

Якщо ви плануєте подорож до сільської місцевості, корисно завантажити карти для використання офлайн. Вони не будуть містити точні дані про поточну ситуацію на дорогах, до яких ви звикли, але це все ж таки краще, ніж губитися в місцевості без супутникового зв'язку.

Щоб завантажити карти, натисніть піктограму профілю в Google Maps і виберіть "Офлайн-карти". Потім натисніть "Вибрати карту", і ви побачите зменшену мапу місцевості, де знаходитесь. Просто перемістіть синій прямокутник над областю, яку збираєтеся відвідати, а потім натисніть "Завантажити".

Перед завантаженням Google Maps повідомить вам, скільки місць займуть завантажені карти на вашому смартфоні. Ви зможете використовувати офлайн-карти протягом 30 днів з моменту їхнього завантаження.

Планування маршрутів із кількома зупинками

Для тривалих подорожей Google Maps дозволяє додавати зупинки до вашого маршруту. Зазвичай додаток показує найшвидший маршрут між двома пунктами, але якщо ви плануєте відвідати кілька інших місць на шляху, додавання їх до маршруту допоможе отримати більш реалістичний час прибуття.

Спочатку відкрийте Google Maps та побудуйте маршрут. Потім натисніть на іконку з трьома точками у верхньому правому кутку і виберіть "Додати зупинку". Це дозволить вам додати ще одне розташування. Ви також можете перетягнути іконку з трьома горизонтальними лініями поряд з кожною зупинкою, щоб змінити порядок зупинок на маршруті.

Встановлення нагадування про час відправлення

Google Maps також може надсилати вам сповіщення ближче до того часу, коли вам слід відправитися, щоб прибути вчасно до пункту призначення. Введіть місце відправлення та призначення в Google Maps, потім натисніть на іконку з трьома точками у правому верхньому куті та виберіть "Встановити нагадування про час відправлення".

Ви можете вибрати час відправки в розділі "Відправитися в" і натиснути "Готово". Google Maps надішле вам повідомлення у вибраний вами час.

В якості альтернативи ви можете перейти на вкладку "Прибути до", вибрати час, коли ви хочете приїхати в пункт призначення, і Google Maps сам визначить відповідний час відправлення, щоб ви встигли вчасно, відправивши нагадування відповідно.

Зміна значку транспортного засобу

Під час вашої подорожі ви можете швидко додати маленький, але веселий елемент Google Maps. За замовчуванням значок транспортного засобу є синім, але якщо натиснути на цю стрілку, ви побачите й інші варіанти значків. Виберіть той, який вам подобається і готовий.

Повідомте Google Maps, які роз'єми для EV ви використовуєте

Власникам електромобілів доводиться стикатися з кількома стандартами зарядних роз'ємів, і іноді буває незручно знаходити відповідні зарядні станції для вашого автомобіля. Ви можете вирішити цю проблему, повідомивши Google Maps, які типи роз'ємів для заряджання використовує ваш EV.

При пошуку зарядних станцій додаток виділятиме ті, які сумісні з роз'ємами вашого автомобіля. Щоб увімкнути цю функцію в Google Maps, перейдіть до Налаштувань, потім "Налаштування електромобіля" та "Ваші штепселі".

Налаштування опцій громадського транспорту

При введенні пункту призначення Google Maps ви також побачите маленьку іконку поїзда під ним. Натискання на неї дозволить вам перевірити розклад громадського транспорту та доступні маршрути для вашої подорожі.

Ця функція досить точна у багатьох місцях, але тут особливість полягає у налаштуванні цієї опції. Щоб переглянути ці налаштування, натисніть кнопку "Параметри", яка з'являється під час вибору громадського транспорту.

Тут ви можете сортувати результати за корисними фільтрами, такими як "Доступ для інвалідів-візочників" і "Краща ціна", крім вподобаних видів громадського транспорту.

Вимкнення автовідтворення відео

Іноді Google Maps показує відеопрев'ю для певних місць. Вони починають відтворюватися автоматично, але якщо ви бажаєте вимкнути це, перейдіть до Налаштувань, потім" Налаштування відео" та вимкніть опцію "Дозволити автовідтворення".

Поділіться своїм місцем розташування в реальному часі

Google Maps також дозволяє вам ділитися своїм місцем розташування з іншими в реальному часі. Це може бути трохи нав'язливим, але може бути корисною функцією безпеки. Наприклад, якщо вам не по собі, ви можете дозволити близьким друзям або членам сім'ї відстежувати ваше місцезнаходження на деякий час.

Щоб скористатися цією функцією, натисніть на іконку профілю в Google Maps і виберіть пункт "Показувати, де я". Коли ви захочете розпочати передачу розташування, натисніть "Поділитися місцем розташування", а потім виберіть "На 1 годину", щоб налаштувати, як довго ви хочете ділитися своїм розташуванням.

Нарешті, ви можете вибрати один зі своїх контактів зі списку або натиснути "Додаткові параметри", щоб надіслати посилання на місце розташування в реальному часі через інші додатки.

Дізнайтесь більше про місцеві бізнеси

Якщо ви не впевнені, чи має місцевий бізнес всі зручності, які вам потрібні, знайдіть його в Google Maps, змахніть праворуч під його назвою і потім натисніть вкладку "Опис".

Тут перераховано багато корисної інформації, такої як доступність для інвалідних візків або інформація про власників бізнесу.