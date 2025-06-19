Google Maps випустила велике оновлення, яке може змінити ваші поїздки
Google анонсувала одразу чотири оновлення в сервісі Maps, покликані знизити залежність від водіння і сприяти вибору екологічно чистих видів транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний блог Google.
Найближчими місяцями компанія розширить географію функції, заснованої на ШІ, яка пропонує альтернативні маршрути для піших прогулянок і громадського транспорту. Уже скоро такі підказки з'являться в Копенгагені, Стокгольмі, Варшаві та інших європейських містах.
Система аналізує час у дорозі та пропонує відмовитися від автомобіля, якщо пішки або на транспорті вийде так само швидко.
Для велосипедистів у 17 нових містах Європи, включно з Гамбургом, Мадридом, Барселоною, Міланом, Римом, Цюрихом, Будапештом, Віднем і Брюсселем, з'являться додаткові подробиці маршрутів.
Користувачі зможуть бачити наявність виділених велодоріжок, а також звичні попередження про щільний рух або круті підйоми. Загалом карти охоплять 125 тисяч кілометрів велосипедної інфраструктури по всьому світу.
Подивіться корисну інформацію про ваш велосипедний маршрут (фото: Google)
Для тих, хто все ж віддає перевагу автомобілю, Google нагадує про глобальну доступність маршрутів з підвищеною паливною ефективністю.
За оцінкою компанії, тільки за 2024 рік завдяки цій функції вдалося уникнути викидів в обсязі 2,7 млн тонн парникових газів - це еквівалентно видаленню з доріг понад 630 тисяч автомобілів з бензиновими двигунами.
Економте на бензині та скорочуйте викиди (фото: Google)
Останнє оновлення стосується зон із низьким рівнем викидів і зон із низьким трафіком. Найближчими місяцями Google розширить систему попереджень більш ніж на 1 000 таких зон по всій Європі, включно з Італією, Швецією та Австрією.
Нові повідомлення дадуть змогу водіям заздалегідь дізнатися, чи дозволено в'їзд їхнього транспортного засобу, і підібрати альтернативний маршрут за необхідності.
Зони з низьким рівнем викидів (фото: Google)
Варто зазначити, з кінця березня, після виходу iOS 18.4, користувачі iPhone в країнах ЄС отримали можливість призначати Google Maps як навігаційний додаток за замовчуванням, повністю замінивши Apple Maps.
Оновлення, які компанія готує до літа, можуть зробити поїздки Європою ще зручнішими та екологічнішими.
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