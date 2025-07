Дизайнер показал Google Maps на Nokia 3210: как выглядела бы карта 20 лет назад (видео)

На видео, опубликованном в соцсети X (Twitter), представлен концепт Google Maps на культовом телефоне Nokia 3210, выпущенном в 1999 году. Именно эта модель стала предшественницей легендарного Nokia 3310, который со временем превратился в интернет-мем как "неубиваемый телефон".

Концепт демонстрирует, как мог бы выглядеть интерфейс Google Maps в стилистике черно-белого экрана.

Вся визуализация построена из простых пикселей и точек: отображаются маршрут, оставшееся расстояние, навигационные указания и даже элементы управления картой. Несмотря на примитивную графику, такой вариант вполне мог бы быть полезен пользователям тех лет.

Минутный ролик вызвал ностальгию у поклонников ретро-гаджетов и напомнил о том, как далеко продвинулись технологии за 20 с лишним лет.

If Google Maps had existed in 1999. pic.twitter.com/2jXTBOwOIU