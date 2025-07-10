Дизайнер показал Google Maps на Nokia 3210: как выглядела бы карта 20 лет назад (видео)
Google Maps - одно из самых влиятельных приложений последних десятилетий. С момента запуска в 2005 году сервис стал незаменимым для миллионов пользователей. Дизайнер представил, как могла бы выглядеть карта Google, если бы она появилась раньше - во времена черно-белых телефонов Nokia.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Google, специализирующийся на новостях о Google и Android.
На видео, опубликованном в соцсети X (Twitter), представлен концепт Google Maps на культовом телефоне Nokia 3210, выпущенном в 1999 году. Именно эта модель стала предшественницей легендарного Nokia 3310, который со временем превратился в интернет-мем как "неубиваемый телефон".
Концепт демонстрирует, как мог бы выглядеть интерфейс Google Maps в стилистике черно-белого экрана.
Вся визуализация построена из простых пикселей и точек: отображаются маршрут, оставшееся расстояние, навигационные указания и даже элементы управления картой. Несмотря на примитивную графику, такой вариант вполне мог бы быть полезен пользователям тех лет.
Минутный ролик вызвал ностальгию у поклонников ретро-гаджетов и напомнил о том, как далеко продвинулись технологии за 20 с лишним лет.
If Google Maps had existed in 1999. pic.twitter.com/2jXTBOwOIU— .W. (@Febri_Walanda) July 4, 2025
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