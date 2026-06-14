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Діють з космосу: дослідники підтвердили причетність Росії до глушіння GPS у Європі

03:45 14.06.2026 Нд
2 хв
Росія веде гібридну війну з орбіти з країнами Заходу
aimg Юлія Маловічко
Діють з космосу: дослідники підтвердили причетність Росії до глушіння GPS у Європі Фото: космічний супутник (Getty Images)
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Американські дослідники встановили причетність російських супутників до серії збоїв у роботі GPS, які з 2019 року фіксувалися в країнах Європи та Північної Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр протидії дезінформації".

Із 75 випадків короткочасних перешкод GPS-сигналу було встановлено, що щонайменше у трьох із них джерелом випромінювання були супутники російської системи раннього попередження про ракетний напад. Усі випадки характеризувалися сигналом одного типу та переважно фіксувалися над територією країн Європи.

Йдеться про супутники Єдиної космічної системи (ЄКС), які перебувають на орбіті типу "Молнія" та призначені для виявлення пусків балістичних ракет і ядерних вибухів.

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Відомо, що такі перешкоди впливають на роботу навігаційних сервісів, логістичних систем, мобільних застосунків з геолокацією та інших технологій, якими щодня користується цивільне населення.

"Росія продовжує застосовувати інструменти гібридного впливу проти країн Заходу - від кібератак і диверсій до втручання в роботу навігаційних і комунікаційних систем", - повідомили в ЦПД.

Європейський Союз проводить власне розслідування інцидентів та працює над удосконаленням систем виявлення й локалізації подібних перешкод.

Як відомо, випадки з перебоями GPS-сигналів у Європі зустрічаються доволі часто, що пов'язують з глушінням навігаційних систем Росією.

Раніше повідомлялось, що літаки, на яких переміщаються топ-політики Європи, потрапляли під вплив глушіння GPS. Один з таких випадків трапився з літаком глави Єврокомісії Урсули Фон дер Ляєн.

РБК-Україна також писало, що ще минулого року Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) визнала Росію і КНДР винними в глушінні GPS-сигналів у європейському повітряному просторі.

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