Діють з космосу: дослідники підтвердили причетність Росії до глушіння GPS у Європі

Американські дослідники встановили причетність російських супутників до серії збоїв у роботі GPS, які з 2019 року фіксувалися в країнах Європи та Північної Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр протидії дезінформації".

Із 75 випадків короткочасних перешкод GPS-сигналу було встановлено, що щонайменше у трьох із них джерелом випромінювання були супутники російської системи раннього попередження про ракетний напад. Усі випадки характеризувалися сигналом одного типу та переважно фіксувалися над територією країн Європи.

Йдеться про супутники Єдиної космічної системи (ЄКС), які перебувають на орбіті типу "Молнія" та призначені для виявлення пусків балістичних ракет і ядерних вибухів.

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Відомо, що такі перешкоди впливають на роботу навігаційних сервісів, логістичних систем, мобільних застосунків з геолокацією та інших технологій, якими щодня користується цивільне населення.

"Росія продовжує застосовувати інструменти гібридного впливу проти країн Заходу - від кібератак і диверсій до втручання в роботу навігаційних і комунікаційних систем", - повідомили в ЦПД.

Європейський Союз проводить власне розслідування інцидентів та працює над удосконаленням систем виявлення й локалізації подібних перешкод.