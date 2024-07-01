ООН просить Росію припинити втручання в роботу європейських супутникових систем, - Sky News

Міжнародний союз електрозв'язку ООН (МСЕ) попросив Росію припинити втручання в роботу європейських супутникових систем, адже це ставить під загрозу управління повітряним рухом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Як зазначає видання, минулого тижня Міжнародний союз електрозв'язку ООН розглянув низку скарг від України та чотирьох країн ЄС - Франції, Нідерландів, Швеції та Люксембургу - про ймовірні втручання Росії протягом останніх місяців.

Вони стверджували, що сигнали GPS були заглушені, управління повітряним рухом скомпрометоване, а дитячі телеканали переривалися для показу жорстоких зображень війни в Україні.

МСЕ "висловив свою серйозну стурбованість з приводу використання сигналів для створення навмисних шкідливих перешкод".

Там додали, що перебої в роботі французької та шведської супутникових мереж "схоже, походять від наземних станцій, розташованих в районах Москви, Калінінграда і Павлівки".

МСЕ назвав ці інциденти "надзвичайно тривожними та неприйнятними" і попросив Росію негайно припинити їх і провести розслідування.

Також Міжнародний союз електрозв'язку запропонував провести зустріч між Росією і постраждалими країнами. Однак Москва заперечує порушення правил МСЕ. Більне того, РФ поскаржилася на ймовірні супутникові перешкоди з боку країн НАТО.