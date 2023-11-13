Діють за "донецьким" сценарієм. Мер Мелітополя розповів про деталі мобілізації в окупації

Росіяни на окупованих територіях Запорізької області продовжують займатися постановкою чоловіків на "військовий облік". Це відбувається в рамках прихованої мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мелітопольського міського голову Івана Федорова.
За його словами, на окупованих територіях відбувається фактично неприхована мобілізація.
Зазначається, що окупанти обіцяли відстрочку, натомість діють за "донецьким" сценарієм:
Фото: Росіяни видають такі "документи" для мобілізації (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Нещодавно Центр національного спротиву повідомляв, що росіяни проводять приховану мобілізацію на окупованих територіях півдня України.
Також Генштаб ЗСУ розповів, що у тимчасово окупованому місті Старобільськ Луганської області окупанти проводять мобілізацію місцевих мешканців до Збройних сил Російської Федерації.
А партизанський рух "АТЕШ" розповідав, що у тимчасово окупованій Луганській області російські загарбники роздають повістки навіть шахтарям.
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