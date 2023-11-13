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Діють за "донецьким" сценарієм. Мер Мелітополя розповів про деталі мобілізації в окупації

Архівне фото: Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни на окупованих територіях Запорізької області продовжують займатися постановкою чоловіків на "військовий облік". Це відбувається в рамках прихованої мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мелітопольського міського голову Івана Федорова.

За його словами, на окупованих територіях відбувається фактично неприхована мобілізація.

Зазначається, що окупанти обіцяли відстрочку, натомість діють за  "донецьким" сценарієм: 

  • Крок перший. Примусова паспортизація; 
  • Крок другий. Видача повісток до військкомату нібито тільки для "постановки на військовий облік". Федоров пояснив, що почали у селах, тепер перейшли на міста;
  • Крок третій. У будь-який момент призвати на фронт.

Фото: Росіяни видають такі "документи" для мобілізації (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Мобілізація в армію РФ на окупованих територіях України

Нещодавно Центр національного спротиву повідомляв, що росіяни проводять приховану мобілізацію на окупованих територіях півдня України.

Також Генштаб ЗСУ розповів, що у тимчасово окупованому місті Старобільськ Луганської області окупанти проводять мобілізацію місцевих мешканців до Збройних сил Російської Федерації.

А партизанський рух "АТЕШ" розповідав, що у тимчасово окупованій Луганській області російські загарбники роздають повістки навіть шахтарям.

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Російська ФедераціяМелітопольЗапорожская областьВійна в УкраїніМобілізація в Росії