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Действуют по "донецкому" сценарию. Мэр Мелитополя рассказал о деталях мобилизации в оккупации

Архивное фото: Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне на оккупированных территориях Запорожской области продолжают заниматься постановкой мужчин на "воинский учет". Это происходит в рамках скрытой мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мелитопольского городского голову Ивана Федорова.

По его словам, на оккупированных территориях происходит фактически неприкрытая мобилизация.

Отмечается, что оккупанты обещали отсрочку, зато действуют по "донецкому" сценарию:

  • Шаг первый. Принудительная паспортизация; 
  • Шаг второй. Выдача повесток в военкомат якобы только для "постановки на воинский учет". Федоров объяснил, что начали в селах, теперь перешли на города;
  • Шаг третий. В любой момент призвать на фронт.

Фото: Россияне выдают такие "документы" для мобилизации (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Мобилизация в армию РФ на оккупированных территориях Украины

Недавно Центр национального сопротивления сообщал, что россияне ведут скрытую мобилизацию на оккупированных территориях юга Украины.

Также Генштаб ВСУ рассказал, что во временно оккупированном городе Старобельск Луганской области оккупанты проводят мобилизацию местных жителей в Вооруженные силы Российской Федерации.

А партизанское движение "АТЕШ" рассказывало, что во временно оккупированной Луганской области российские захватчики раздают повестки даже шахтерам.

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Российская ФедерацияМелитопольЗапорожская областьВойна в УкраинеМобилизация в России