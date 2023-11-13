Действуют по "донецкому" сценарию. Мэр Мелитополя рассказал о деталях мобилизации в оккупации

Россияне на оккупированных территориях Запорожской области продолжают заниматься постановкой мужчин на "воинский учет". Это происходит в рамках скрытой мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мелитопольского городского голову Ивана Федорова.
По его словам, на оккупированных территориях происходит фактически неприкрытая мобилизация.
Отмечается, что оккупанты обещали отсрочку, зато действуют по "донецкому" сценарию:
Фото: Россияне выдают такие "документы" для мобилизации (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Недавно Центр национального сопротивления сообщал, что россияне ведут скрытую мобилизацию на оккупированных территориях юга Украины.
Также Генштаб ВСУ рассказал, что во временно оккупированном городе Старобельск Луганской области оккупанты проводят мобилизацию местных жителей в Вооруженные силы Российской Федерации.
А партизанское движение "АТЕШ" рассказывало, что во временно оккупированной Луганской области российские захватчики раздают повестки даже шахтерам.
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