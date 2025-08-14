В "Дії" знову запрацювали послуги для водіїв

Водійські послуги в Україні

Зауважимо, що від початку цього місяця у застосунку "Дія" тимчасово не працювали дві послуги для водіїв - заміна техпаспорта та перереєстрація транспортного засобу.

Нагадаємо, що загалом в Україні діє 14 категорій водійських посвідчень для різних типів транспорту - від мопедів до автобусів і трамваїв.

Наразі для кожної категорії визначено мінімальний вік, вимоги до транспорту та необхідність навчання й складання іспитів.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні можна купити та зареєструвати авто без водійських прав - посвідчення не потрібне для оформлення права власності, а лише для керування транспортом. У сервісному центрі МВС пояснили, що це актуально, зокрема, для тих, хто ще навчається або хоче подарувати авто.