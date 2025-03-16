Водійське посвідчення в Україні: які категорії та з якого віку доступні

В Україні існує 14 категорій водійських посвідчень, що дозволяють керувати різними транспортними засобами. Кожна категорія має свої вимоги щодо типу транспортного засобу та віку, з якого можна отримати посвідчення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство внутрішніх справ (МВС) України.

Для кожної категорії існують чіткі вимоги щодо віку, а також спеціальні навчальні програми та іспити для отримання посвідчення.

Раніше РБК-Україна писало, що у деяких країнах водіям з України потрібно мати міжнародне посвідчення водія, оскільки українські права не визнаються там. 89 країн визнають українське національне посвідчення водія, відповідно до Віденської Конвенції 1968 року. Проте 44 країни вимагають міжнародне посвідчення.

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