Водійське посвідчення в Україні: які категорії та з якого віку доступні
В Україні існує 14 категорій водійських посвідчень, що дозволяють керувати різними транспортними засобами. Кожна категорія має свої вимоги щодо типу транспортного засобу та віку, з якого можна отримати посвідчення.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство внутрішніх справ (МВС) України.
Категорії для двоколісних та триколісних транспортних засобів:
- А1 - мопеди, моторолери та інші двоколісні (триколісні) транспортні засоби з двигуном до 50 куб. см або електродвигуном потужністю до 4 кВт. Водійське посвідчення можна отримати з 16 років.
- А - мотоцикли та інші двоколісні транспортні засоби з двигуном більше 50 куб. см або електродвигуном потужністю понад 4 кВт. Водійське посвідчення можна отримати з 16 років.
Категорії для автомобілів і вантажівок:
- В1 - квадро- і трицикли, мотоколяски та інші триколісні (чотириколісні) транспортні засоби з максимальною масою до 400 кг. Водійське посвідчення можна отримати з 18 років.
- В - легкові автомобілі до 3500 кг, з максимальним числом сидячих місць (крім водія) до 8. Водійське посвідчення можна отримати з 18 років.
- С1 - вантажівки з масою від 3500 до 7500 кг. Водійське посвідчення можна отримати з 18 років.
- С - вантажівки з масою понад 7500 кг. Водійське посвідчення можна отримати з 18 років.
Категорії для складів транспортних засобів:
- ВЕ, С1Е, СЕ - склади транспортних засобів з тягачем категорій В, С1, С. Водійське посвідчення можна отримати з 19 років.
Категорії для автобусів:
- D1 - автобуси до 16 місць для сидіння (крім водія). Водійське посвідчення можна отримати з 21 року.
- D - автобуси з понад 16 місцями для сидіння (крім водія). Водійське посвідчення можна отримати з 21 року.
Категорії для трамваїв та тролейбусів:
- Т - трамваї та тролейбуси. Водійське посвідчення можна отримати з 21 року.
Для кожної категорії існують чіткі вимоги щодо віку, а також спеціальні навчальні програми та іспити для отримання посвідчення.
Раніше РБК-Україна писало, що у деяких країнах водіям з України потрібно мати міжнародне посвідчення водія, оскільки українські права не визнаються там. 89 країн визнають українське національне посвідчення водія, відповідно до Віденської Конвенції 1968 року. Проте 44 країни вимагають міжнародне посвідчення.
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