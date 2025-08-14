В "Дії" снова заработали услуги для водителей

Водительские услуги в Украине

Заметим, что с начала этого месяца в приложении "Дія" временно не работали две услуги для водителей - замена техпаспорта и перерегистрация транспортного средства.

Напомним, что всего в Украине действует 14 категорий водительских удостоверений для различных типов транспорта - от мопедов до автобусов и трамваев.

Сейчас для каждой категории определен минимальный возраст, требования к транспорту и необходимость обучения и сдачи экзаменов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине можно купить и зарегистрировать авто без водительских прав - удостоверение не нужно для оформления права собственности, а только для управления транспортом. В сервисном центре МВД объяснили, что это актуально, в частности, для тех, кто еще учится или хочет подарить авто.