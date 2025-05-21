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Автомобіль можна оформити на себе навіть без водійських прав: як це зробити

Середа 21 травня 2025 11:59
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Автомобіль можна оформити на себе навіть без водійських прав: як це зробити Фото: Купівля автомобіля (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні не обов’язково мати посвідчення водія, щоб стати власником автомобіля. Це роз’яснили в сервісному центрі МВС, коментуючи часті запити громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Головний сервісний центр МВС.

Закон дозволяє купити, зареєструвати й отримати свідоцтво про право власності на транспортний засіб навіть без водійського посвідчення. Це може бути актуально, наприклад, для тих, хто ще навчається в автошколі або хоче подарувати авто іншій особі.

Багато українців помилково вважають, що без прав реєстрація авто неможлива. Насправді ж посвідчення водія потрібне лише для керування транспортом, а не для оформлення на себе права власності.

Особа без водійських прав може звернутись до сервісного центру МВС з пакетом документів (перелік - на сайті установи). Перереєстрація та видача документів здійснюється у день звернення.

Орієнтовна вартість:

  • адміністративна послуга - 350 гривень;
  • пластикове свідоцтво - 540 гривень;
  • номерні знаки - 350 гривень (за потреби).

Також можна замовити електронне свідоцтво без виготовлення пластикової картки.

Водночас у Головному сервісному центрі наголошують, що керування автомобілем без посвідчення водія є адміністративним правопорушенням.

Нагадаємо, за відсутність посвідчення водія чи страховки кермувальникам авто загрожує штраф 425 гривень. За керування без права - 3400 гривень. Якщо водій був позбавлений права керування (наприклад, за п’яну їзду), штраф - 20 400 гривень, а за повторне порушення - 40 800 гривень і позбавлення прав до 7 років.

Раніше РБК-Україна писало, що про нові правила продажу авто в Україні. З 1 жовтня 2025 року для укладання договору купівлі-продажу обов’язково подавати довідку про середню ринкову вартість авто. Також другий і кожен наступний продаж протягом року обкладатиметься податком - 5% і 18% відповідно. Постанова спрямована на боротьбу з заниженням цін і тіньовими схемами, щоб підвищити прозорість ринку та податкові надходження.

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Водійське посвідчення Автомобільний ринок
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