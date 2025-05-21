Автомобіль можна оформити на себе навіть без водійських прав: як це зробити

В Україні не обов’язково мати посвідчення водія, щоб стати власником автомобіля. Це роз’яснили в сервісному центрі МВС, коментуючи часті запити громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Головний сервісний центр МВС .

Закон дозволяє купити, зареєструвати й отримати свідоцтво про право власності на транспортний засіб навіть без водійського посвідчення. Це може бути актуально, наприклад, для тих, хто ще навчається в автошколі або хоче подарувати авто іншій особі.

Багато українців помилково вважають, що без прав реєстрація авто неможлива. Насправді ж посвідчення водія потрібне лише для керування транспортом, а не для оформлення на себе права власності.

Особа без водійських прав може звернутись до сервісного центру МВС з пакетом документів (перелік - на сайті установи). Перереєстрація та видача документів здійснюється у день звернення.

Орієнтовна вартість:

адміністративна послуга - 350 гривень;

пластикове свідоцтво - 540 гривень;

номерні знаки - 350 гривень (за потреби).

Також можна замовити електронне свідоцтво без виготовлення пластикової картки.

Водночас у Головному сервісному центрі наголошують, що керування автомобілем без посвідчення водія є адміністративним правопорушенням.