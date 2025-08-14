В "Дії" знову запрацювали послуги для водіїв

В застосунку "Дія" знову доступні всі водійські послуги. Послуги працюють у повністю автоматичному режимі..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Дію ".

"Замовляйте в "Дії". Сервісний центр МВС перевірить документи, а "Укрпошта" доставить новенький техпаспорт і номерні знаки - у найближче відділення або кур'єром просто до ваших дверей", - пояснили в "Дії".

За їх даними, послуги працюють, як і раніше, в автоматичному режимі.

"Разом з Головним сервісним центром МВС виправили технічні несправності - заміна техпаспорта та перереєстрація транспортного знову доступні в застосунку "Дія", - заявили в пресслужбі.

Водійські послуги в Україні

Зауважимо, що від початку цього місяця у застосунку "Дія" тимчасово не працювали дві послуги для водіїв - заміна техпаспорта та перереєстрація транспортного засобу.

Нагадаємо, що загалом в Україні діє 14 категорій водійських посвідчень для різних типів транспорту - від мопедів до автобусів і трамваїв.

Наразі для кожної категорії визначено мінімальний вік, вимоги до транспорту та необхідність навчання й складання іспитів.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні можна купити та зареєструвати авто без водійських прав - посвідчення не потрібне для оформлення права власності, а лише для керування транспортом. У сервісному центрі МВС пояснили, що це актуально, зокрема, для тих, хто ще навчається або хоче подарувати авто.